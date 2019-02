Kočka jednoho pána v sibiřském kožichu, oddaná a přitom nezávislá

Název sibiřská tato impozantní kočičí krasavice nezískala náhodou. Plemeno pocházející z Ruska bylo uznáno teprve před 22 lety a patří k těm, která si uchovala kouzlo divokých zvířat. Navíc jsou tyto kočky velmi inteligentní.

Majitelům připomínají svou přítulností a náklonností dokonce psa, jsou i podobně věrné. Ale na rozdíl od psa zůstávají hrdé a nezávislé, pořád jsou to přece jen nefalšované kočky.

„Když si vyberete kotě tohoto plemene, vybere si někoho z rodiny a ten pro něj bude hlavní. K němu bude cítit i skutečnou náklonnost. Bude mít ráda i ostatní, ale jednoho člena rodiny bude doopravdy milovat,“ popisuje pro KINO iDNES.cz typickou vlastnost sibiřských koček jejich chovatelka Valentina Solovjovová.

Pokud tedy toužíte po někom, kdo vám bude po návratu domů s láskou dávat najevo, jak jste mu chyběli, a dlouho se od vás nehne, možná máte řešení.

VIDEO: Sibiřská kočka: mazlíček s kouzlem divokého zvířete

Počítejte ovšem s tím, že jsou to opravdoví kočičí obři s robustní tělesnou konstrukcí, na které si musíte udělat dostatek času. Nemají problém být sami doma, ale potřebují i vaši pozornost a jednou za čas pečlivě vyčesat.

Srst mají opravdu nádhernou a řada chovatelů je přesvědčena, že je méně alergenní než u ostatních plemen (viz video výše). Jiní to ovšem otevřeně označují za mýtus. Který může mít bohužel za následek i to, že si kotě vezme alergik, který ho bude muset s těžkým srdcem za čas dát přece jen pryč.