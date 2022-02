Elegantní a užitečná stvoření, popisuje veterinář pomocnice pijavky

Odběr krve je pro komplexní péči o zvířata chovaná v lidské péči alespoň občas nutný, jenže klasický odběr většinou vyžaduje jejich znehybnění či anestezii, navíc vyvolává těžký stres a tudíž hrozí riziko zranění či úhynu.

Proto vědci zkoumali využití pijavek pro odběr krve ohrožených zvířat v záchranných chovech a zoologických zahradách už dříve. S jejich pomocí lze zvířatům krev odebrat bez jakéhokoliv omezení a méně invazivně. Teď se povedlo prokázat, že tento způsob je opravdu prakticky využitelný.

„V předchozí studii jsme zjistili, že krev odebraná pomocí pijavek je vhodná pro kvalitativní analýzy, jako je analýza přítomnosti či nepřítomnosti protilátek proti patogenům. V dalším výzkumu jsme se zaměřili na to, zda takto odebrané vzorky lze s úspěchem využít i pro kvantitativní analýzy, ve kterých jde o měření koncentrací v krvi obsažených látek či buněk,“ vysvětlil Pavel Kvapil, vedoucí veterinář ze zoo ve slovinské Lublani a hlavní autor studie publikované ve Frontiers in Veterinary Science.

Mezinárodní tým tento závěr považuje za obrovský úspěch, protože se v něm skrývá potenciál významně zvýšit welfare, tedy životní pohodu zvířat při odběrech krve pro veterinární či výzkumné účely. „Takto odebraná krev nám může prozradit důležité informace o zdravotním stavu zvířete, aniž bychom ho příliš stresovali,“ vítá Pavel Kvapil tuto možnost.

A dodává, že teď je v rámci velké variability zvířecích druhů chovaných v zoologických zahradách potřeba pro každý druh najít tu správnou metodu, jak dostat pijavku na zvíře od něhož je vzorek krve potřeba.

Odběr krve pomocí pijavic u kozorožce alpského (Capra ibex).

Stejně tak hlavní veterinář ljublanské zoo uvedl, že u některých zvířat používají pro základní veterinární vyšetření bez stresu i bez jakékoliv sedace, včetně odběru krve, trénink formou pozitivní motivace. „To je skvělá metoda, pomocí které jsme schopni odebrat krev u některých druhů zvířat v rámci jejich dobrovolné spolupráce. Je překvapivě snadné natrénovat například velké kočky, jako jsou lvi a tygři, trochu více práce to dalo v naší zoo třeba u lachtanů,“ popsal Kvapil pro pro iDNES.cz.

Podívejte se, jak v Zoo Praha drží při odběru krve lachtan Melouna podobně tu na odběr krve trénují například i slůňata.

Takový trénink bohužel není řešením pro všechna zvířata. „Vždy budou živočišné druhy, u kterých bude takovýto trénink příliš náročný nebo úplně nemožný. To jsou většinou stádová zvířata , plaché druhy antilop nebo například alpští kozorožci. U těch počet zvířat nebo jejich plachost výrazně stěžuje tréning formou pozitivní motivace. Proto myslím, že se obě metody skvěle doplňují a můžeme je kombinovat,“ dodal Kvapil.

Jak probíhal výzkum ve slovinské Ljublani?

Vědci pomocí pijavek odebrali krev 67 zvířatům jedenácti druhů, mezi nimiž byla jak velká zvířata (lama alpaka, koza domácí, prase divoké, zebra Chapmanova, klokan rudokrký, již zmíněný kozorožec horský, losi, žirafy a velbloudi), tak i menší druhy jako potkan, králík či mara stepní.

Pijavka lékařská (Hirudo medicinalis) Zástupce z kmene kroužkovců, který se dříve hojně užíval k odebírání krve a ke zlepšení krevního oběhu. Dorůstá zpravidla velikosti 10 až 15 cm. Druhové jméno této pijavky odkazuje na dávné využití v medicíně. I současné studie popisují využití pijavek např. při léčbě podlitin způsobených zraněním nebo v plastické chirurgii a po ortopedických zákrocích.

„Do budoucna by bylo dobré otestovat metodu na více druzích zvířat a rozpracovat konkrétní metody aplikace pijavek bez nutnosti odchytu a znehybnění či anestezie odebíraných zvířat,“ doplňuje spoluautor studie Oldřich Tomášek z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, který měl na starosti statistické analýzy.

A jak se pomocí pijavek vzorky od zvířat získávají? Pokud není možné zvířeti přiložit pijavku přímo na tělo, dá se do výběhu ke zkoumanému zvířeti dřevěná podložka s vyvrtanými dírami, v nichž jsou umístěny nádobky s pijavicí překryté plátýnkem. Deska se položí na místo, kam si zvířata lehají, a jakmile zvíře ulehne, pijavky prokoušou plátýnko a začnou sát krev.

Úplně jednoduché to však není, i pijavky chtějí své: jsou choulostivé, nemají rády slunce a preferují vlhko. Zdaleka ne vždy se tedy odběr podaří, nicméně způsoby přiblížení pijavek ke zvířatům vědci teprve rozvíjejí. Zatím pro ně bylo zásadní především potvrzení, že výsledky analýz získané díky pijavkám jsou srovnatelné s výsledky klasického odběru krve.

„U kozy nebo ovce domácí , které jsou zvyklé na blízkost člověka, jsou dřevěné stoly s nastavenými pijavkami samozřejmě zbytečné, tam jsme schopní pijavky prostě nasadit stejně jako u člověka,“ vysvětluje dále Pavel Kvapil. Také u menších zvířat (jako je například králík) je situace snazší, u těch stačí pijavku vložit do stejného transportního boxu jako zvíře, od něhož je vzorek krve potřeba. A pijavka už si svého dárce najde.

Pro domácí mazlíčky jsou pijavky zbytečné

A co vědce během výzkumu překvapilo? „Těch věcí byla spousta. Určitě tolerance pijavek zvířaty ve srovnání se zákeřnicemi, takzvanými ‚kissing bugs’. Na ty zvířata často reagují nervozitou. Navíc mají pijavky pravděpodobně větší potenciál díky schopnosti nasát větší množství krve a většímu teplotnímu rozpětí, ve kterém jsou schopny operovat,“ popisuje veterinární lékař.

Odběr vzorku z těla pijavice

Příznivým ukazatelem je i ne příliš významné krvácení z rány poté, co pijavka z těla zvířete odpadne. „U lidí se popisuje, že může trvat hodiny (což potvrzuje i osobní zkušenost našeho autora). To jsme nepozorovali, krvácení většinou přestane do hodiny, ale i to je předmětem dalšího výzkumu “ konstatuje dále Pavel Kvapil. A dodává: „Pijavky jsou krásná, barevná, elegantní stvoření schopná velmi ladného pohybu, pomáhají lidem již po staletí a svoji celkem špatnou pověst si nezaslouží.“

Třeba u psů či koček, chovaných jako domácí mazlíčci, nebo u zvířat na farmách ovšem využití pijavek ke stejnému účelu jako v zoologických zahradách v podstatě vylučuje. „U domácích mazlíčků a hospodářských zvířat mi nepřijde úplně smysluplné tuto metodu využívat, neboť pro ně blízkost člověka a venepunkce nepředstavuje větší stres, a konvenční metoda odběru krve je tak v jejich případě rychlejší a snazší.“

Pijavky by prostě mohly být užitečné u volně žijících zvířat a zvířat v zoologických zahradách k neinvazivnímu vyhodnocení jejich zdravotního stavu, nebo třeba i k monitoringu infekčních nemocí. „Prokázali jsme to již v předchozím, také již publikovaném článku,“ uzavírá Pavel Kvapil.