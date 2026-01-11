Proč nosí paviáni plínky a co dělat, když vás napadne zuřící slon. Fotograf vypráví

Premium

Fotogalerie 15

Petr Slavík | foto: archiv Petra SLavíka

Silvie Jurečková
Dlouhé roky fotografuje velké šelmy, medvědy i opice. Za divokými zvířaty jezdí po celém světě, vrhá se za kajmany do řeky, v parném horku bloudí národními parky nebo čeká několik hodin ve sněhovém záhrabu na tygra sibiřského. A to vše navzdory tomu, že jenom focením už se dnes uživit nedá. Proto si fotograf divoké přírody Petr Slavík přidal k focení i vlastní safari a vozí klienty do své vysněné Afriky.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jak se fotí majestátní gorily? Proč nosí paviáni v Namibii plínky? A co dělat, když vás napadne rozzuřená slonice?

Jaká byla nejmenší opice, kterou jste kdy fotil?
To byli nártouni na Filipínách. Byli to asi nejmenší tvorové, jaké jsem měl kdy před objektivem. Přísně vzato to ale vlastně nejsou opice. Kdyby to slyšela primatoložka, se kterou jsem tam pracoval, nejspíš by mě přetrhla. Jsou to primáti, mají velké vypoulené oči a jsou hrozně malí, bez ocásku měří okolo deseti centimetrů. Jsou to noční zvířata, a protože nemají na sítnici luminiscenční odrazovou vrstvu jako třeba kočky, dohánějí to právě tou velikostí očí. Potřebují jimi zachytit i to nejmenší zbytkové světlo.

To bylo na lodi, co byla připravená speciálně pro fotografy – otočné sedačky, stativové hlavy, ideální pro focení. Jeli jsme s majitelem a lodivodem, když najednou přišla zespodu taková rána, že jsme málem vylítli.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet

Levně a jednoduše. Tak vymysleli rolbu na Pardubicku.

Příběh o nadšení a české vynalézavosti se odehrává na zamrzlé návsi ve Starém Mateřově u Pardubic, kde místní komunita proměnila obyčejný rybník v dokonalé kluziště.

KVÍZ: Rekordy a kuriozity deskových her. Jak se v nich vyznáte?

Dáma

Kvíz na téma Světové rekordy a kuriozity v deskových a karetních hrách nabízí spoustu nečekaných historických faktů a bizarních rekordů. Osloví ty, kteří deskovým hrám propadli a jejich vědomosti se...

Dvě české soukromé přírodní zahrady nadchly Evropu. A můžete je navštívit

Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů

Když koncem listopadu v Rakousku slavnostně vyhlašovali výsledky soutěže European Award for Ecological Gardening 2025, uspěla Česká republika hned dvakrát. Vítězem ceny veřejnosti v kategorii...

Čínští vědci oživují svět z filmu Avatar. Chtějí zdarma rozsvítit ulice

Vědcům se podařilo vnést do rostlinných buněk genové fragmenty z organismů,...

Čínští vědci úspěšně vyvinuli rostliny, které ve tmě vyzařují jasné světlo, čímž přiblížili fantastickou flóru z filmu Avatar k realitě. Tato inovace využívající pokročilé genetické inženýrství...

Plánujete rekonstrukci? Pak nezapomeňte na sedm věcí pro budoucnost

Chytrá domácnost dnes u nových domů patří už téměř ke standardu.

Rekonstrukce je pro většinu domácností jednou z největších investic v životě. Právě proto je důležité využít tuto příležitost naplno a nepromeškat věci, které se později napravují jen velmi těžko...

Stavte sněhuláky, dělají radost. Sníh jako materiál používal i Michelangelo

Sněhovou sochu vždycky dotvářely nezbytné doplňky, tady vsadili na...

Sněhová nadílka, které je rok od roku méně, láká nejen k zimním sportům, ale také ke stavění legračních postav. Jako stavební materiál ji využíval už mladý Michelangelo. Kdy byl postaven první...

11. ledna 2026

Proč nosí paviáni plínky a co dělat, když vás napadne zuřící slon. Fotograf vypráví

Premium
Petr Slavík

Dlouhé roky fotografuje velké šelmy, medvědy i opice. Za divokými zvířaty jezdí po celém světě, vrhá se za kajmany do řeky, v parném horku bloudí národními parky nebo čeká několik hodin ve sněhovém...

11. ledna 2026

Plánujete rekonstrukci? Pak nezapomeňte na sedm věcí pro budoucnost

Chytrá domácnost dnes u nových domů patří už téměř ke standardu.

Rekonstrukce je pro většinu domácností jednou z největších investic v životě. Právě proto je důležité využít tuto příležitost naplno a nepromeškat věci, které se později napravují jen velmi těžko...

10. ledna 2026

V čem nesouhlasí s Pohlreichem a co u nás nikdy nefungovalo. Foodblogerka vypráví

Premium
Anna Grosmanová

Foodblogerka Anna Grosmanová o jídle krásně píše i zapáleně mluví. Čechům otevírá noblesní restaurace ale zve je i na pole či do sadu v době sklizně. A magazín Víkend DNES píše o ní.

9. ledna 2026

Kulinářský trend 2026. Nastupuje „fricy“, spojení ovoce a pálivých papriček

Kuřecí křidélka s pikantní mango-habanero omáčkou, limetkovými klínky a...

Tato fascinující proměna gastronomických trendů ukazuje, jak se naše chuťové pohárky neustále vyvíjejí směrem k odvážnějším kombinacím. Zatímco loňský rok patřil spojení sladkého a pálivého, rok 2026...

9. ledna 2026

Se sněhem splývají. Geniální zvířecí otužilci, kteří umí převléci kožíšek

Lasice hranostaj si buduje doupě v dutinách stromů anebo obsadí opuštěnou noru...

Podobně jako člověk s příchodem chladných dnů mění šatník či jídelníček, tak se i zvířata připravují na zimní měsíce. Od podzimu přijímají více potravy, některá se oddávají zimnímu spánku, a pak jsou...

9. ledna 2026

Dvě české soukromé přírodní zahrady nadchly Evropu. A můžete je navštívit

Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů

Když koncem listopadu v Rakousku slavnostně vyhlašovali výsledky soutěže European Award for Ecological Gardening 2025, uspěla Česká republika hned dvakrát. Vítězem ceny veřejnosti v kategorii...

8. ledna 2026

Sušíte prádlo na radiátoru? Přestaňte s tím, hrozí plísně i drahé teplo

Mokré prádlo je jako magnet na pyly.

Sušení prádla na radiátorech představuje skryté riziko pro vaši peněženku i zdraví kvůli nadměrné vlhkosti a snížení účinnosti vytápění. Odborníci varují, že tento běžný zvyk podporuje růst plísní a...

8. ledna 2026

Už žádná bolest. Kompletní průvodce péčí o psí tlapky v každém počasí

Děti i psi hry na sněhu milují. Pokud je čistý, nevadí ani, když pes nějaký...

Psí tlapky jsou jednou z nejvíce namáhaných částí psího těla. Každodenní procházky, různorodý terén, extrémy počasí: to vše má vliv na jejich pokožku. Aby byl pohyb pro pejska dlouhodobě pohodlný a...

7. ledna 2026

Za okny mráz, doma suchý vzduch. Jak opečovat pokojovky, aby nepřišly k úhoně

S nedostatkem slunečního svitu se řada pokojových rostlin špatně vyrovnává,...

Jak pečovat o pokojovky, když venku mrzne? Když se dny zkrátí a teploty klesnou, pokojové rostliny potřebují jiný režim než v létě. Méně světla, suchý vzduch z topení i mrazivý chlad od oken či...

7. ledna 2026

Zkušený ovocnář radí, jak správně nasbírat rouby. Do jara vydrží i v lednici

Receptář prima nápadů, ovocný strom, zima, ovocnář Karel Maroušek, sběr roubů

Prosinec a leden jsou ideální měsíce na sběr roubů, abyste si v dubnu mohli naroubovat ovoce, které vás zaujalo, a rádi byste ho měli na své zahradě. I když se třeba nedaří tuto odrůdu sehnat u...

6. ledna 2026

Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet

Levně a jednoduše. Tak vymysleli rolbu na Pardubicku.

Příběh o nadšení a české vynalézavosti se odehrává na zamrzlé návsi ve Starém Mateřově u Pardubic, kde místní komunita proměnila obyčejný rybník v dokonalé kluziště.

6. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.