Jak se fotí majestátní gorily? Proč nosí paviáni v Namibii plínky? A co dělat, když vás napadne rozzuřená slonice?
Jaká byla nejmenší opice, kterou jste kdy fotil?
To byli nártouni na Filipínách. Byli to asi nejmenší tvorové, jaké jsem měl kdy před objektivem. Přísně vzato to ale vlastně nejsou opice. Kdyby to slyšela primatoložka, se kterou jsem tam pracoval, nejspíš by mě přetrhla. Jsou to primáti, mají velké vypoulené oči a jsou hrozně malí, bez ocásku měří okolo deseti centimetrů. Jsou to noční zvířata, a protože nemají na sítnici luminiscenční odrazovou vrstvu jako třeba kočky, dohánějí to právě tou velikostí očí. Potřebují jimi zachytit i to nejmenší zbytkové světlo.
To bylo na lodi, co byla připravená speciálně pro fotografy – otočné sedačky, stativové hlavy, ideální pro focení. Jeli jsme s majitelem a lodivodem, když najednou přišla zespodu taková rána, že jsme málem vylítli.