Taky to znáte? Než se nad ním smilujete nějakým kouskem od oběda, možná vás překvapí, že za jeho chováním často nestojí hlad. Ve většině případů jde o naučený zvyk. Co tedy vašeho psa k žebrání skutečně vede a kdy už je na místě zpozornět?
Váš pes vás má dokonale přečteného
Psi žijí po našem boku dlouho na to, aby se během té doby naučili dokonale číst lidské chování. Velmi rychle pochopí, co funguje. Stačí, když mu jednou nebo dvakrát při obědě dáte také něco pod stůl, a váš chlupatý společník si spojí, že čekání u stolu se vyplácí.
Možná jste si navíc všimli, že začne postávat v kuchyni ještě dřív, než si sednete ke stolu. Cinknutí příborů, otevření lednice nebo vůně připravovaného jídla jsou pro něj signálem, že by mohla přijít odměna.
„Pes nežebrá proto, že by měl automaticky hlad. Ve většině případů opakuje chování, které mu v minulosti přineslo úspěch. Pokud několikrát dostane sousto u stolu, velmi rychle pochopí, že právě tímto způsobem si může říct o další,“ vysvětluje odborník na výživu psů Martin Pučálka. Nemusíte mu dát ani kousek jídla. Některým psům stačí, že na ně mluvíte, podíváte se na ně nebo je pohladíte.
|
Váš pes neustále žebrá, štěká a prohledává popelnice. Jak si s tím poradit
I pozornost je totiž odměnou. Pokud budete svému čtyřnohému parťákovi během jídla věnovat pozornost, rychle pochopí, že právě tak si ji dokáže získat, a snadno se tak může stát, že vás nenechá v klidu dojíst. Pokud chcete žebrání odnaučit, během jídla na něj nereagujte a pochvalte ho až ve chvíli, kdy odejde na své místo.