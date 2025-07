Jak prodloužit život psů. Nový výzkum by jim mohl přidat dva roky, věří biolog

Říká se, že nejpevnější zdraví mají kříženci, a proto se dožívají nejvyššího věku. Je to pravda?

Principiálně to pravda je, dokonce je to vědecky popsané. Tento jev se nazývá heterózní efekt. Spočívá v tom, že pokud se kříží dvě plemena, má kříženec podstatně lepší vlastnosti, než mají obě původní plemena. Netýká se to jen psů, ale také ostatních živočichů i rostlin.

Ze všech židlí u mě doma okusuje náš klonovaný pes stejnou jako jeho předchůdce. Vybral si zcela spontánně stejné místo k odpočinku i stejné hračky.