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Neviditelní psi z útulků. Proč někteří outsideři marně čekají na druhou šanci

Marek Burza
Proč někteří psi v útulcích marně čekají na novou rodinu celé měsíce i roky, zatímco jiní odcházejí do nových domovů téměř okamžitě, je otázka, která trápí ochránce zvířat po celém světě.
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Ukazuje se totiž, že šance na adopci zásadním způsobem ovlivňují univerzální lidské předsudky, povrchní první dojem a specifické nároky na péči, které s sebou určitá zvířata nesou, bez ohledu na to, v jaké zemi se zrovna nacházejí.

1. Vzhled

Prvním a často nejvýznamnějším filtrem je samotný vzhled zvířete, který hraje klíčovou roli zejména v dnešní době, kdy lidé vybírají budoucího mazlíčka primárně na internetu.

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Fotografie v online nabídce rozhoduje o prvním dojmu, což paradoxně znevýhodňuje například celočerné psy nebo specifická plemena jako chrtovité psy, jejichž mimika a rysy tváře na snímcích splývají a méně vyniknou. Lidé tak tyto psy při listování nabídkou nevědomky přehlížejí, přestože jejich povaha může být naprosto bezproblémová a přátelská.

Nejsou jen roztomilí. Těchto 12 psů dokáže zlepšit náladu celé rodině


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