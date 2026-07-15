Ukazuje se totiž, že šance na adopci zásadním způsobem ovlivňují univerzální lidské předsudky, povrchní první dojem a specifické nároky na péči, které s sebou určitá zvířata nesou, bez ohledu na to, v jaké zemi se zrovna nacházejí.
1. Vzhled
Prvním a často nejvýznamnějším filtrem je samotný vzhled zvířete, který hraje klíčovou roli zejména v dnešní době, kdy lidé vybírají budoucího mazlíčka primárně na internetu.
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Fotografie v online nabídce rozhoduje o prvním dojmu, což paradoxně znevýhodňuje například celočerné psy nebo specifická plemena jako chrtovité psy, jejichž mimika a rysy tváře na snímcích splývají a méně vyniknou. Lidé tak tyto psy při listování nabídkou nevědomky přehlížejí, přestože jejich povaha může být naprosto bezproblémová a přátelská.
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Nejsou jen roztomilí. Těchto 12 psů dokáže zlepšit náladu celé rodině