Psi sdílejí stres i podle dechu a potu. Mají pak blbou náladu, tvrdí studie

Výzkumníci z University of Bristol zjistili, že chování psů se mění pod vlivem pachu stresu v našem potu a dechu. Psi, kteří cítili vystresovaného člověka, měli také víc „pesimistický“ pohled na život. Tento výzkum byl publikován v magazínu Scientific Reports.

Řídí se podle „vůně“

„Psovodi často popisují psí stres, když je zvíře na vodítku, ale my jsme teď ukázali, že může putovat i vzduchem. Předchozí výzkum emocí psů naznačoval, že jsou zvláště citliví na nálady a činy těch kolem nich. Nicméně dosud nebylo prokázáno, zda hraje pach nějakou roli v šíření těchto emočních stavů,“ tvrdí hlavní autorka studie Nicola Rooneyová.

„Majitelé psů vědí, jak jsou jejich mazlíčci naladěni na jejich emoce, ale zde se ukazuje, že dokonce i pach stresovaného, neznámého člověka ovlivňuje emoční stav psa, vnímání odměn a schopnost učení,“ zdůrazňuje Rooneyová.

K ověření této teorie výzkumníci přizvali osmnáct párů člověka se psem, aby se zúčastnily série testů. Nejprve byli psi vycvičeni, aby rozpoznali rozdíl mezi dobrou a špatnou situací. Když byla miska s jídlem umístěna na jednom místě, obsahovala pamlsek, ale když byla identická miska umístěna na druhém místě, byla prázdná.

Jakmile psi pochopili rozdíl mezi těmito místy, byli rychlejší v přístupu k místu obsahujícímu pamlsek než k prázdnému místu. Když výzkumníci umístili novou, třetí misku na nové místo, měřili, jak dlouho by trvalo, než by pes šel a prozkoumal ji.

Toto zjištění by mohlo pomoct profesionálním psovodům a majitelům psů pochopit, jak jejich vlastní emoce ovlivňují výcvik jejich psa.

Pokud pes šel rychle, byl to znak, že byl optimistický, že miska bude obsahovat pamlsek. Naopak, čím zdráhavější byl pes jít a zkontrolovat novou misku na jídlo, tím pesimističtější byl jeho postoj.

Pozitivní a negativní pot

Psi absolvovali stejný test, zatímco byli vystaveni pachu potu a dechu odebraných od lidí, kteří nebyli jejich majiteli. Tyto vůně se získaly od osob, které se buď uvolňovaly poslechem zvuku, anebo byly stresovány matematickým úkolem.

Výzkumníci zjistili, že u psů, kteří byli vystaveni pachu stresu, bylo výrazně méně pravděpodobné, že přijdou zkontrolovat misku, bez ohledu na její umístění. Nicméně, když jim byla dána vůně uvolněného člověka, psi chodili k miskám častěji než když dostali neutrálně vonící látku.

Pozdější testy také ukázaly, že psi se stále lépe učili rozpoznávat umístění misek a rozdíl mezi nimi rychleji pochopili, když byli vystaveni pachu stresu.

Jako jeden z našich nejbližších společníků se psi vyvíjeli po boku lidí po tisíce let. To způsobuje, že psi prožívají jev nazývaný „emoční nákaza“, při kterém přebírají nálady svých majitelů.

„Hrozba vnímaná jiným členem skupiny by mohla naznačovat hrozbu pro ně samotné, proto detekce a reakce na strach nebo ‚poplach‘ u ostatních může být výhodná při vyhýbání se společné hrozbě,“ vysvětluje další z autorek Zoe Parr-Cortesová.

Psi mohli vyvinout tuto „pesimistickou reakci“ na lidský stres, aby ušetřili energii a vyhnuli se zklamání. Výzkumníci říkají, že toto zjištění by mohlo pomoci profesionálním psovodům a majitelům psů pochopit, jak jejich vlastní emoce ovlivňují výcvik jejich psa.

To by mohlo být důležité při přípravě pracovních psů ve vysokostresových rolích, jako je policejní práce nebo operace hledání a záchrany. Nicméně pochopení těchto principů by mohlo být stejně důležité i pro průměrného majitele trénujícího štěně.