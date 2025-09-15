Jak naučit psa být o samotě a vyhnout se úzkosti. Lze to natrénovat

Léto je pro psy obdobím, kdy mají své páníčky víc nablízku. Podnikají společné výlety, vyrážejí na dovolené nebo tráví dlouhé dny na zahradě. Díky tomu čtyřnohý parťák málokdy zažívá samotu. Jenže i prázdniny jednou končí. Děti míří zpět do školy a dospělí do práce.
Pes, který byl celé týdny obklopen rodinou, teď najednou zůstává několik hodin denně sám. Pro mnohé je to těžká změna, která může vést až k separační úzkosti. Jak přechod zvládnout co nejlépe?

Léto jako šance i riziko

Prázdniny jsou pro začátek soužití s novým psem skvělé. Máte na něj více času, můžete ho naučit základní povely, trávit s ním hodiny venku a vytvořit si silné pouto. Pokud jste byli na chatě, měl váš čtyřnohý parťák navíc dostatek prostoru a byl chráněný před kontaktem s neznámými psy do doby, než dokončí všechna potřebná očkování.

Plavání se psem je klíčem k letním radovánkám, zdraví a posílení pouta

Jenže právě to, že s vámi byl prakticky nepřetržitě, se může po létě obrátit proti němu. Pes, který se nenaučil být chvíli sám, může náhlou změnu režimu prožívat úzkostně. Projevy mohou být různé od štěkání, vyjíždění na dveře, ničení nábytku, až po zdravotní problémy, které mají původ ve stresu.

„Pes, který není zvyklý být nějakou dobu o samotě, si bude po vašem odchodu hledat jinou zábavu. Proto doporučuji zvykat pejska na samotu ještě dříve, než skončí prázdniny,“ upozorňuje Tomáš Haškovec ze společnosti Spokojený pes.

Jak psa naučit zvládat samotu

Být o samotě se totiž pes nenaučí přes noc, jde o proces, který vyžaduje trpělivost a důslednost. Nejlepší je začít se zvykáním hned na začátku školního roku, kdy není tlak na rychlost a výsledky tak velký.

Zásadní pravidlo zní: odcházejte i vracejte se klidně a neutrálně. Žádné dramatické loučení ani euforické vítání. Přehnané emoce totiž v psovi jen posilují pocit, že se děje něco mimořádného.

Prvním krokem je vytvořit psovi bezpečné místo – koutek nebo pelíšek, kde se bude dobře cítit. Může to být klidná část bytu, kam si přenese oblíbenou hračku nebo deku. Povel „místo“ mu pomůže pochopit, že právě tam má odpočívat, když odejdete.

Pak je dobré trénovat samotné odchody. Psi si totiž velmi rychle spojují určité signály – zvuk klíčů, obouvání bot, oblečení bundy. Proto se vyplatí tyto rituály „neutralizovat“.

HOROSKOP: Je váš pes podle data narození mazel, závislák nebo vůdce smečky?

Oblečte si kabát a přitom zůstaňte doma, vezměte do ruky klíče a nikam nechoďte. Váš parťák tak časem pochopí, že tyto podněty neznamenají vždy odloučení.

Odchod samotný je vhodné začít trénovat jen na pár sekund. Zavřít dveře, hned se vrátit a psa odměnit pamlskem. Postupně intervaly prodlužujte na minuty a hodiny. Důležité je, aby pes zjistil, že se vždycky vrátíte a že vaše nepřítomnost není důvod k panice.

Psi sdílejí stres i podle dechu a potu. Mají pak blbou náladu, tvrdí studie

Majitelé často chtějí psovi dát najevo, jak moc jim chyběl, ale tím vlastně jen posilují jeho úzkost. Pes potřebuje vidět, že odchod i návrat jsou naprosto běžná a klidná součást dne.

Samota se trénuje po malých krůčcích

Mnoho páníčků má tendenci po prázdninách psovi naplánovat spoustu aktivit. Cvičák, dlouhé procházky, nové kurzy. Jenže stejně jako lidé, i psi potřebují najít svůj rytmus postupně a mít prostor na odpočinek. Přetížení může vést k podrážděnosti a zdravotním problémům.

Platí stejně jako u lidí, že trochu nudy je pro psa zdravé. Učí ho, že nemusí být závislý na neustálé zábavě ze strany majitele. Nuda podporuje schopnost odpočívat a regenerovat, což je pro psychické zdraví psa stejně důležité jako pro to naše.

Psi se po home officu vracejí do normálu. Přijde vytí i okusování nábytku

Pomoci mohou psí hlavolamy, žvýkací hračky nebo pamlsky, které psa zabaví na delší dobu. Pokud je zvyklý, může mu být příjemné i puštěné rádio nebo uklidňující hudba. Důležité ale je, aby měl možnost si sám vybrat, jestli si chce hrát, nebo odpočívat.

Signál, že je čas vyhledat pomoc

I při všech opatřeních se může stát, že pes bude odloučení snášet těžce. Pokud hodiny štěká, vyje, ničí vybavení nebo se dokonce zraňuje, nejde o zlobení, ale o úzkost, se kterou si neví rady.

V takovém případě je vhodné vyhledat odborníka – trenéra nebo veterináře, kteří pomohou nastavit režim i prostředí tak, aby váš mazlíček nebyl vystaven dlouhodobému stresu.

PORADNA: Náš pes se zbláznil, kdo na něj sáhne, toho pokouše

Platí však, že návrat do reality po létě nemusí být pro psa drama. Pokud mu dopřejete postupný trénink samoty, bezpečné místo a klidový režim, zvládne změnu bez potíží. A vy se po práci nebo škole budete vracet ke spokojenému parťákovi, který se o to víc potěší z každé vaší společné chvíle.

