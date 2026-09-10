Mnoho majitelů v tomto období začne pochybovat o svých schopnostech a hledá, kde udělali chybu. Ve skutečnosti ale nejde o selhání výchovy, pouze společně procházíte zcela přirozenou etapou, psí pubertou.
Z hodného štěněte se stává malý rebel
Psí puberta je obdobím velkých fyzických i psychických změn. Pes dospívá, stává se samostatnější, citlivěji reaguje na okolí a zkouší hranice. Nejde o neposlušnost, ale o přirozenou fázi vývoje, která nejčastěji přichází mezi šestým a osmnáctým měsícem života.
U menších plemen může nastoupit dříve, u velkých psů zase trvá o něco déle. Pes může více tahat na vodítku, ztrácet zájem o spolupráci nebo být citlivější na nové situace. Méně křiku, více důslednosti.
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„Není to tak, že by váš pes najednou zapomněl všechno, co se naučil. Potřebuje teď z vaší strany hlavně klid a trpělivost. Určitě nepolevujte v nastavených pravidlech, ale berte ohled na to, že s ním teď tělesně i psychicky cloumá puberta,“ vysvětluje veterinář Martin Pučálka.