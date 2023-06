Kam patří na žebříčku agresivity či mírumilovnosti váš pes. Vědci mají jasno

Vědci z univerzity v Helsinkách si dali za cíl najít nejagresivnější plemena a naopak ta, u kterých se s maximální pravděpodobností agresivity bát nemusíme. Která to jsou a jaká je podle studie publikované v dubnu v magazínu iScience spojitost mezi plemeny a chováním?

Vědecký tým shromáždil data o chování 11 tisíc psů, zástupců tří set plemen, aby z nich mohli vyčíst spojitost mezi konkrétním plemenem a sedmi vybranými a pro soužití s člověkem důležitými typy chování. Byla mezi nimi nejistota, soustředění na trénink, agresivita a dominance, energie, vytrvalost a schopnost socializace s ostatními psy a socializace s lidmi.

Psi, kteří nejvíc bodovali v agresivitě a dominanci, byli agresivní i k ostatním psům, dominantní a teritoriální. A naopak ti, kteří měli nízké skóre agresivity, se vyznačovali submisivním chováním, neměli problém se socializací směrem k jiným psům a byli celkově klidnější.

Žádné velké překvapení se nekonalo – výsledky celkem logicky ukázaly, že největší sklony k agresivitě mají bojová plemena. Do této skupiny patří například americký buldok, americký pitbulteriér a americký stafordšírský teriér. Přední pozice ve výčtu psích agresorů zaujaly i plemena jako Cane Corso, argentinská doga, kanárská doga, německý ovčák, Parson Russell teriér či trpasličí pinč.

Na druhém konci spektra, tedy jako nejmírumilovnější psi, skončili zlatý retrívr, labradorský retrívr nebo psi z kategorie honičů a barvířů. Další v pořadí mírumilovnosti jsou šeltie, kolie, whippet nebo bernský salašnický pes.

Plemeno o agresivitě rozhoduje

Co se agresivity týká, podle výzkumníků je opravdu nejdůležitější plemeno psa. „Plemeno psa je nejvíce určující pro jeho povahu. Ano, každý jednotlivý pes je individualita a má trochu jiné rysy, ale v rámci jednoho plemene má většina psů povahu podobnou,“ vysvětlila pro Daily Mail Milla Karoliina Salonenová, hlavní autorka studie, s čím by měl člověk u psů počítat.

Mezi další faktory, které mohou agresivitu ovlivňovat, je ale například i pohlaví. Psi jsou prostě agresivnější než feny. A svůj vliv má i věk psa: v rámci studie se ukázalo, že nejagresivnější jsou psi v devíti letech. „Podle našeho výzkumu jsou osobnostní rysy velice komplexní. A to, jak se projevují, je hodně podobné jako u lidí nebo u jiných zvířat,“ uzavřela Salonenová.

Výzkumníci rozdělili psy do 52 skupin (podle svých vlastních hledisek) a seřadili je do dvou žebříčků: do jednoho podle stupně agresivity, do druhého podle mírumilovnosti. Mezi nejagresivnější psy podle nich patří na prvním místě již výše uvedená bojová plemena (americký buldok, americký pitbulteriér, americký stafordšírský teriér, Cane corso, argentinská i kanárská doga). Následuje je německý ovčák, vysokonozí Parson teriéři, asijská primitivní plemena, trpasličí pinč, belgický ovčák, středoevropští pastevečtí a pracovní psi, Jack Russel teriér a finské plemeno lapinporokoira.

Druhou desítku otevírá australský ovčák, dalším je čínský chocholatý pes, primitivní chrti, voříšci, tedy kříženci obecně, brachycefalická plemena, yard teriéři, severští lovečtí špicové, bulteriéři, pinčové s knírači a angličtí ovčáci. Následuje 21. welsh corgi, miniaturní plemena obecně, border kolie, lovečtí teriéři, španělský vodní pes a na 26. místě pudlíci.

A jak vypadá podle vědců žebříček mírumilovných skupin i jednotlivých plemen psů? Na prvních deseti příčkách jsou to zlatý retrívr – labradorský retrívr – honiči – šeltie – kolie – whippet – ostatní plemena (blíže neurčená) – bernský salašnický pes – holandský ovčácký pudl a evropští chrti.

Od jedenáctého do dvacátého místa následují ostatní společenští psi – anglický pointer – retrívři a slídiči – romaňolský vodní pes – severští špicové – bišonci – saňoví psi – kolie krátkosrstá – finský laponský pes a jezevčíci. Od 21. do 26. místa jsou to mastifové – kanadský retrívr – skupina pasteveckých psů – psi příbuzní německým špicům – malý knírač a bílý švýcarský ovčák.