Psa si nechejte čipovat tam, kde vám zároveň zajistí i registraci

Číslo čipu je sice možné zaregistrovat v některé ze soukromých databází, ale když se vám zatoulá pes, rozhodně nálezci sám neřekne, kde je zaregistrovaný a jaké telefonní číslo má jeho páníček.

Od 1. ledna 2020 bude muset být každý pes označený mikročipem, patnáctimístný kód čipu musí majitel zapsat do očkovacího průkazu psa. Pokud pes nebude mít čip, bude na něj zákon hledět, jako kdyby nebyl očkovaný proti vzteklině, byť by ve skutečnosti byl.

Proto komu jde nejen o splnění povinnosti, ale o využití praktických výhod čipování, neměl by opomenout i zaznamenat číslo čipu do některé z databází, aby bylo možné spojit zvíře s majitelem.



Z čipu jde vyčíst jenom číslo

„Někdy si lidé myslí, že čip rovnou obsahuje i údaje o majiteli. Ale tak to není. Obsahuje jenom číslo z výroby. Ostatně, osobně bych to ani nechtěl, protože každý by podle mého psa mohl vysledovat, kde se právě nacházím, a to by asi ani neodpovídalo pravidlům GDPR,“ připomíná veterinář Marek Galbinec z kliniky Vethope.

Problém je však v tom, že neexistuje jednotná databáze, kam zvíře zaregistrovat po očipování. Mnoho majitelů psů, ale i dalších mazlíčků, třeba koček, na tento druhý krok zapomíná, anebo vědomě obchází už jen proto, aby nemuseli platit další poplatky navíc. Registrace totiž většinou nebývá zdarma.

„U nás jsme to vyřešili tak, že jsme zavedli aplikaci čipů, které už jsou přeregistrované v databázi BackHome. Jsou sice trošku dražší, ale zatímco původně byly čipy velikosti zrnka rýže, tyto jsou ještě menší a zároveň se za registraci neplatí,“ vysvětluje veterinář.

Zároveň k tomu pes nebo jiné zvíře dostane i pas a potvrzení, že bylo očkováno proti vzteklině. Pokud se někdy stane, že se pes zaběhne, může majitel rovnou nahlásit, ve které databázi se pes nachází.

Opačně je to trochu složitější. Pokud například městský strážník najde zatoulaného psa, nemá moc šancí zjistit, komu pes patří, pokud nemá známku s telefonem na majitele. Naštěstí útulky čtečky čipů mívají a jsou s problematikou seznámené.

A také mají seznam webů, kde je možné číslo čipu vyhledat. Jen musejí zoufale prohledávat všechny registrační weby, které znají, místo aby zadali patnáctimístné číslo do jednotného národního registru. Komerční weby se totiž tváří – i podle názvu – jako národní, což neodráží skutečný stav.

Kdy zvíře čipovat a kdy se vydává pet pas

Registrační weby jsou komerční subjekty, stát zatím nebyl schopen vytvořit centrální databázi, která by nesmírně usnadnila pátrání po majitelích ztracených psů. Nejde jen o to, že se pes ztratí, ale mnohdy se stane, že tím, že vběhne do vozovky, zaviní dopravní nehodu.

Zvíře musí být čipem označeno před vydáním pet pasu a před jeho prvním očkováním proti vzteklině.

Datum vydání pasu by se mělo shodovat s datem označení zvířete čipem nebo odečtem stávajícího označení zvířete. Zároveň nesmí být starší než datum prvně zapsaného očkování proti vzteklině. Jestliže bylo zvíře v minulosti prokazatelně čipováno a takto označené zvíře bylo následně prokazatelně očkováno proti vzteklině, lze tyto údaje uvést i do nově vystavovaného pasu.

Čipování a vystavení pasu zvířete v zájmovém chovu jsou dva odlišné úkony. Na žádost chovatele je možné provést oba úkony společně, nebo časově nezávisle na sobě, pokud jsou splněny podmínky pro vystavení pasu. Na většině veterinárních klinik chovatelům při čipování jejich zvířecího mazlíčka současně nabízejí i vystavení pet pasu.

Čipování se v současnosti provádí nejen u psů a koček, ale také u králíků a zvířat ohrožených druhů chovaných v zajetí, která jsou chráněna mezinárodními smlouvami, například CITES. Mezi tato zvířata patří především exotičtí ptáci, plazi nebo dravci. Čipují se také fretky, koně a jiná zvířata.