Psi jsou nenahraditelní při hledání výbušnin, drog i pohřešovaných osob. Není proto divu, že v posledních letech u nás obrovsky nabírá nosework na popularitě. Ukazuje totiž, že pro spokojený psí život není důležitý jen pohyb, ale také možnost zaměstnat hlavu.
Jak se z původně profesionálního výcviku detekčních psů stala sportovní disciplína?
Do Čech nosework přivezly v roce 2014 Klára Hlubocká s Kristýnou Dostálkovou a od začátku ho stavěly podle vzoru služebních psů. V noseworku se hledá v budovách – podobně jako při prohledávání objektů policií – i v přírodě, kde to připomíná plošné vyhledávání záchranářských psů. Samostatnou disciplínou je hledání ve vodě, to zase odkazuje na práci psů pátrajících po utonulých. Nosework vlastně skloubil dohromady různá profesionální odvětví – záchranáře, policejní psovody, celníky – a vtěsnal je do jediného sportu.
Málo se ví, že v Čechách se poměrně běžně hledají se psy štěnice.