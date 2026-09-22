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Vyčenichají kůrovce v lese i skryté štěnice. Využití psího čichu zažívá obrovský boom

Silvie Králová
  16:00

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Nicole Vošvrdová | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Psí čich. Je až stotisíckrát citlivější než lidský. Na této jedinečné schopnosti staví i moderní kynologická disciplína zvaná nosework, tedy „práce nosem“. „Čich jim pracuje na plný výkon, neustále vyhodnocují molekuly pachu a hledají cestu k jeho zdroji. Unaví je to víc než dvouhodinová procházka,“ říká Nicole Vošvrdová, trenérka noseworku a první certifikovaná vyhledávačka lýkožrouta smrkového v ČR.

Psi jsou nenahraditelní při hledání výbušnin, drog i pohřešovaných osob. Není proto divu, že v posledních letech u nás obrovsky nabírá nosework na popularitě. Ukazuje totiž, že pro spokojený psí život není důležitý jen pohyb, ale také možnost zaměstnat hlavu.

Jak se z původně profesionálního výcviku detekčních psů stala sportovní disciplína?
Do Čech nosework přivezly v roce 2014 Klára Hlubocká s Kristýnou Dostálkovou a od začátku ho stavěly podle vzoru služebních psů. V noseworku se hledá v budovách – podobně jako při prohledávání objektů policií – i v přírodě, kde to připomíná plošné vyhledávání záchranářských psů. Samostatnou disciplínou je hledání ve vodě, to zase odkazuje na práci psů pátrajících po utonulých. Nosework vlastně skloubil dohromady různá profesionální odvětví – záchranáře, policejní psovody, celníky – a vtěsnal je do jediného sportu.

Málo se ví, že v Čechách se poměrně běžně hledají se psy štěnice.

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Vyčenichají kůrovce v lese i skryté štěnice. Využití psího čichu zažívá obrovský boom

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