Retrívr považoval nemluvně za hračku, nakonec se stal urputným ochráncem

Zlatý retrívr Hinckley byl nejdříve miláčkem rodiny. Když mu majitelé přistěhovali do rajónu nemluvně, myslel, že je to pro něj nová hračka. Jakmile pochopil, že je to nový člen rodiny a bude se muset dělit o přízeň, proměnilo ho to v neoddělitelného společníka a ochránce miminka.