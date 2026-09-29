Zkuste nadhodit ve společnosti jako téma míru škodlivosti vašeho psa, případně psů ve vašem okolí. Bude legrace. Kdekdo přijde s historkou. Hodně se jich dá najít i na různých diskusních fórech na stránkách milovníků psů. Tak pojďme na to.
– Nedávno jsem v posteli našel zahrabané zbytky ryby, kterou jsme měli k večeři. Nikdo z rodiny nechápe, jak se Bert dostal do kovového koše s pevně zavřeným víkem. Postel načichla tak, že jsme museli zavolat profesionální firmu s čisticím strojem, sami jsme ten smrad nedokázali zničit. Přišlo nás to na několik tisíc, navíc jsme museli vyhodit povlečení, ani opakované praní nepomohlo.
V minulosti bylo běžné psa cvičit tak, aby byl co nejposlušnější. Nyní je trendem přistupovat ke psům jako k partnerům, případně k dětem.