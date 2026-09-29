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Ryba v posteli, dvacet slepic, podprsenka v žaludku. Čím vším umějí překvapit naši psi

Scarlett Wilková
  16:00

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Pes potřebuje zabavit a unavit. Když není unavený, nějakou zábavu si najde sám. | foto: Shutterstock

Dokážou zdevastovat luxusní nové boty, sousedovu slepici, elektrický kabel i plastovou lahev s olejem. Za škody, které působí nezbední psi, platíme čím dál víc peněz. A přesto je máme pořád rádi.

Zkuste nadhodit ve společnosti jako téma míru škodlivosti vašeho psa, případně psů ve vašem okolí. Bude legrace. Kdekdo přijde s historkou. Hodně se jich dá najít i na různých diskusních fórech na stránkách milovníků psů. Tak pojďme na to.

– Nedávno jsem v posteli našel zahrabané zbytky ryby, kterou jsme měli k večeři. Nikdo z rodiny nechápe, jak se Bert dostal do kovového koše s pevně zavřeným víkem. Postel načichla tak, že jsme museli zavolat profesionální firmu s čisticím strojem, sami jsme ten smrad nedokázali zničit. Přišlo nás to na několik tisíc, navíc jsme museli vyhodit povlečení, ani opakované praní nepomohlo.

V minulosti bylo běžné psa cvičit tak, aby byl co nejposlušnější. Nyní je trendem přistupovat ke psům jako k partnerům, případně k dětem.

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Ryba v posteli, dvacet slepic, podprsenka v žaludku. Čím vším umějí překvapit naši psi

Premium
Pes potřebuje zabavit a unavit. Když není unavený, nějakou zábavu si najde sám.

Dokážou zdevastovat luxusní nové boty, sousedovu slepici, elektrický kabel i plastovou lahev s olejem. Za škody, které působí nezbední psi, platíme čím dál víc peněz. A přesto je máme pořád rádi.

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