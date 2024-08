Přehřátí, prochladnutí, paraziti, hmyz. Co může skolit vašeho psa během léta

Horké letní dny mohou pro naše psí kamarády představovat různá zdravotní rizika. Na jaké nástrahy bychom si měli dát v létě obzvlášť pozor?

1. Přehřátí

Jedním z nejčastějších zdravotních problémů, se kterým se psi a jejich majitelé musí v létě potýkat, je přehřátí. Psi totiž nemají tak efektivní termoregulační systém jako lidé a vysoké teploty snášejí ještě hůř než my.

„Psi se na rozdíl od nás v létě nepotí, jejich tělo je pokryté kožichem a nedisponují tak velkým množstvím potních žláz. Správnou tělesnou teplotu tak mohou udržovat pomocí vyplazeného jazyka a zrychleného dýchání. Během ochlazování i psi ale odpařují velké množství vody a jejich organismus se může snadno přehrát a dojít k dehydrataci,“ vysvětluje Zuzana Sequensová, odbornice na péči o domácí mazlíčky.

Přehřátý pes začne zrychleně dýchat a nadměrně slintat. Budete u něj pozorovat únavu a apatii. Čenich může být suchý a horký, jazyk červený.

V neposlední řadě může pes působit dezorientovaně a neklidně. Jakmile takové příznaky zaznamenáte, je nejlepší první pomocí postupné ochlazování. Ideálně proto psa co nejrychleji dostaňte na chladné místo, kde je čerstvý vzduch.

Pejska také můžete postupně ochlazovat vlažnou vodou nebo mokrými ručníky. Hlavně psa neochlazujte šokově a příliš studenou vodou, to by mu mohlo způsobit prochladnutí nebo by mohl utrpět šok.

Přehřátí je možné snadno předcházet díky dodržování pitného režimu. Pokud je venku opravdu horko, je nejvhodnější venčit časně ráno nebo až pozdě večer, kdy venkovní teploty nejsou tak vysoké. Polední vycházky byste měli omezit na nutné vyvenčení.

Zároveň nikdy nenechávejte psa samotného tam, kde je vedro k zalknutí. Tedy v autě na parkovišti, přivázaného před výkladní skříní nebo zavřeného na balkoně. Během dne by měl mít pes navíc neustálý přísun k chladnému a stinnému místu, v horkých dnech je navíc skvělým pomocníkem chladicí podložka, která psa příjemně chladí a poskytne mu úlevu během těch nejhorších veder.