Když psí obr začne kulhat. Jak poznat, že jde do tuhého a jaké prášky nesnese

Vrátíte se z procházky a něco je jinak. Pes jde pomaleji, odlehčuje jednu nohu, možná se vyhýbá schodům. V očích má otázku, kterou neumí říct nahlas. V takové chvíli je přirozené znervóznět. Zároveň však pomáhá vědět, že podobné situace mají často vysvětlení – a že existují jasné první kroky.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Bert, pětiletá německá doga vážící 60 kg, začal na procházce náhle kulhat na pravou přední nohu. Majitelka nohu prohmatala, ale pes bolest neprojevoval. Přesto večer nohu výrazně odlehčoval, odmítal chodit po schodech a byl celkově smutný a unavený.

Kulhání přetrvávalo i druhý den. Případ Berta je typickým příkladem situace, která trápí mnoho majitelů velkých plemen: kulhání bez zjevné příčiny, bez viditelného poranění, ale s jasnou změnou chování.

Žádné zjevné příčiny

Proč nemusí být bolest při pohmatu zjevná? Mnoho majitelů si myslí, že pokud pes při prohmatání nohy nereaguje, problém není vážný.

To je však omyl. Hluboké struktury jako klouby, kloubní pouzdra, šlachy nebo kosti nejsou při pohmatu zvenčí vždy dostupné. Bolest z ramenního kloubu, který je uložen hluboko pod svalstvem, se při běžném prohmatání nemusí projevit vůbec, přestože je poranění nebo zánět přítomen.

Pes navíc instinktivně bolest skrývá. Teprve při zatížení kloubu, při chůzi, stoupání do schodů nebo změně polohy, se bolest naplno projeví.

Německá doga a kloubní problémy

Německé dogy patří mezi plemena s nejvyšším rizikem kloubních onemocnění. Důvodem je jejich obrovská tělesná hmotnost v kombinaci s relativně rychlým růstem a genetickými predispozicemi.

Mezi nejčastější kloubní problémy u tohoto plemene patří:

  • artróza
  • degenerativní opotřebení kloubní chrupavky, velmi časté u psů středního a vyššího věku
  • osteochondróza (OCD)
  • onemocnění chrupavky, které se může projevit i v dospělosti
  • zánět kloubu způsobený úrazem, infekcí nebo autoimunitním onemocněním, poraněním měkkých tkání, natažení nebo natržení svalů, šlach a vazů (osteosarkom)
  • kostní nádor, který u velkých plemen postihuje přední končetiny výrazně častěji než u jiných plemen a může se projevovat právě kulháním.

S přibývajícím věkem se kloubní problémy u německé dogy začínají projevovat stále častěji a jakékoli kulhání si zaslouží zvýšenou pozornost.

Žádné „lidské“ léky

Smím psovi podat léky na bolest určené pro lidi? Ne. Léky jako ibuprofen, aspirin nebo paracetamol jsou pro psy toxické a mohou způsobit vážné poškození jater, ledvin nebo žaludku. Při bolesti podávejte pouze veterinární analgetika po poradě s veterinářem.

Jaký je správný první krok pro klidový režim? Dopřát klidový režim a sledovat 48 hodin je správný přístup při mírném až středně závažném kulhání bez dalších alarmujících příznaků.

Co klidový režim znamená v praxi?

  • Omezení pohybu: žádné dlouhé procházky, pouze krátké venčení na vodítku, zákaz schodů. Schody zbytečně zatěžují klouby a mohou zhoršit poranění. Žádné skákání na gauč, do auta nebo přes překážky.
  • Měkká podložka: zajistěte psovi pohodlné místo na odpočinek, ideálně ortopedickou podložku.
  • Klid a pohoda: minimalizujte stres a rušivé podněty.

Sledování doma je přijatelné, pokud je kulhání mírné, až střední a pes nohu alespoň částečně pokládá. Pes jinak normálně jí, pije a je přiměřeně v pohodě, nejsou přítomny žádné další příznaky, stav se postupně zlepšuje.

Okamžitá návštěva veterináře je nutná, pokud pes nohu vůbec nepokládá na zem, je přítomen viditelný otok, zarudnutí nebo deformace končetiny, pes výrazně bolestí naříká, je agresivní při dotyku, nemůže se pohodlně uložit, kulhání se rychle zhoršuje a přidávají se další příznaky.

Těmi jsou horečka, zvracení, celková slabost, stav se po 48 hodinách klidového režimu nezlepšuje.

Pokud veterinární analgetika podaná po poradě s veterinářem, například Novalgin, přinesou dočasnou úlevu, ale po odeznění účinku se kulhání vrátí, doporučuje se vyhledat ortopedické pracoviště, specializovaného veterináře se zaměřením na pohybový aparát.

Co čekat při veterinárním vyšetření?

Pokud se rozhodnete veterináře navštívit, vyšetření kulhání obvykle zahrnuje:

  • klinické ortopedické vyšetření (pohmat)
  • posouzení rozsahu pohybu kloubu
  • hodnocení chůze
  • rentgenové vyšetření odhalí změny na kostech (artrózu, zlomeniny nebo nádorové změny)
  • ultrazvuk vhodný pro vyšetření měkkých tkání, šlach a vazů, CT nebo MRI (magnetická rezonance)

Při podezření na složitější ortopedické nebo neurologické problémy léčba závisí na příčině a může zahrnovat protizánětlivé léky, fyzioterapii, kloubní výživu nebo v závažnějších případech chirurgický zákrok.

Jak předcházet kloubním problémům u velkých plemen?

U velkých plemen lze riziko kloubních problémů snížit pravidelnou péčí, udržováním optimální tělesné hmotnosti, pravidelnou přiměřenou pohybovou aktivitou, kloubními doplňky stravou, vhodnými podlahovými povrchy, pravidelnými veterinárními prohlídkami.

Kulhání u velkého psa ve středním věku nikdy není radno zcela ignorovat. Klidový režim a pečlivé sledování jsou správným prvním krokem, ale pokud se stav nezlepšuje nebo se přidají další příznaky, odborné vyšetření je nezbytné.

