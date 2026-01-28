Zpátky do formy tlapku po tlapce. Průvodce povánočním psím restartem

Vánoční pohoda, méně pohybu a pár pamlsků navíc se mohou na kondici psa rychle podepsat. Návrat do formy ale nemusí být složitý. Stačí vrátit se k pravidelnému režimu, upravit krmnou dávku, postupně zvyšovat pohyb a pozorně sledovat, jak čtyřnohý parťák reaguje. S trochou trpělivosti a kvalitní péče bude zase ve skvělé kondici.
Sváteční období bývá pro psy jiné než zbytek roku. Doma je více lidí, denní režim se posouvá, procházky se zkracují a občas se objeví i něco „na zub“ navíc. I když si to pes užívá, jeho tělo a zažívání na změny reagují citlivě. Po Vánocích je proto důležité vrátit se k pravidelnosti, která psovi dodává pocit jistoty.

Jak na to? Stejné časy krmení, klidnější dny a návrat k běžnému rytmu pomohou srovnat trávení i celkovou pohodu. Spolu s tím je vhodné zaměřit se na krmnou dávku a složení stravy.

Pokud pes během svátků dostával více pamlsků nebo zbytků od stolu, je ideální je postupně omezit a znovu vsadit na kvalitní a vyvážené krmivo.

Strava by měla obsahovat dostatek kvalitních bílkovin, které podporují svaly a regeneraci, přiměřené množství tuků jako zdroj energie a dobře stravitelné sacharidy, jež nezatěžují trávení. Důležitou roli hrají také vitaminy, minerály a vláknina, které přispívají ke správné funkci zažívání a celkové vitalitě.

„Po svátečním období je u psů důležité vrátit se k vyvážené stravě a pravidelnému režimu. Náhlé změny nebo příliš kalorické krmivo mohou vést nejen k přibírání na váze, ale i k zažívacím potížím. Kvalitní krmivo a postupný návrat k běžným návykům jsou základem dobré kondice,“ radí odbornice na chov psů Zuzana Sequensová z e-shopu Spokojený pes.

Zdravá strava dodá psovi energii potřebnou pro pohyb, aniž by zbytečně zatěžovala organismus, a zároveň podpoří jeho chuť být aktivní a znovu si užívat každodenní procházky.



