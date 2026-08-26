Jak se liší prázdninový denní rytmus mazlíčka od toho zářijového a proč je tato změna pro zvířata tak náročná? Je v tom nějaký rozdíl mezi psem a kočkou? A jak je těmito změnami co nejlépe provést?
„Během prázdnin se často mění režim celé rodiny, což platí samozřejmě i pro naše mazlíčky. Děti jsou více doma, vstává se v jiný čas než obvykle, rodina má celkově jiný rytmus a také tráví čas na zahradě a více venku. Pes či kočka si přes den jednoduše víc užívají naši společnost,“ konstatuje Hana Adamčíková.
Pes si trest v daný okamžik nespojí s něčím, co udělal před několika hodinami. Nedoporučovala bych tedy ukazovat mu, co provedl, a jakýmkoli způsobem ho za to trestat. To může naopak jeho stres ještě zhoršit.