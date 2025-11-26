„Mezi nejčastější varovné signály cukrovky u zvířat patří zvýšená žízeň, časté močení, nadměrný hlad i úbytek hmotnosti. Zvíře bývá unavené a ztrácí energii. Onemocnění přitom může dlouho zůstat nerozpoznané,“ upozorňuje veterinář Kryštof Doležal ze Super zoo veterina.
U každého jinak
U každého mazlíčka mohou být navíc symptomy jiné. Je proto důležité poradit se s veterinářem a nechat mazlíčka důkladně vyšetřit. Neléčená cukrovka může vést k častým infekcím, úbytku váhy, celkovému oslabení a v krajním případě i k ohrožení života.
Mezi psy a kočkami existují rozdíly v tom, jaký typ diabetu je postihuje a jaké jsou spouštěcí faktory. U psů převažuje typ 1, kde jde o nedostatek inzulínu v krvi.
|
Jestli váš mazlíček nadměrně pije, má možná cukrovku, nasaďte dietu
„Zvýšené riziko platí pro starší psy a plemena s genetickou predispozicí k cukrovce. Naopak u koček se častěji setkáváme s typem 2, který je spojený s inzulínovou rezistencí a souvisí s obezitou a nedostatkem pohybu – obzvlášť u bytových koček,“ říká Doležal a dodává, že právě u koček zároveň existuje při včasné léčbě a redukci váhy šance na remisi onemocnění.
Skladování inzulinu
Inzulin musí být uchováván v ledničce. Pokud to není možné zajistit, uchovávejte lahvičku s inzulinem na chladném místě. Důležité je vyhnout se extrémním teplotám, přímému slunci a třepání. Inzulín je relativně stabilní, pokud je správně skladovaný, zůstane plně účinný až do data exspirace.
Zdroj: Vethope
Jak se diagnostikuje
Veterinář obvykle provede krevní test, ve kterém zjišťuje hladinu glykemie, a vyšetří také moč. Hodnoty a interpretace vyžadují odborné vyhodnocení.
Základem léčby obvykle bývá injekční podávání inzulínu a úprava stravy. U koček se doporučují nízkosacharidové, kvalitní diety a u obézních zvířat řízené hubnutí. U psů je klíčová redukce nadváhy.
|
U koček po šesti letech života pozor na nádory a zákeřné nemoci ledvin
Nezbytné je také pravidelné podávání inzulínu. Rutinní kontroly u veterináře jsou nezbytné. Aby bylo možné onemocnění kontrolovat, je třeba pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi také domácím měřením.
Zde pozor, je potřeba používat výhradně glukometry vyvinuté a kalibrované speciálně pro zvířata, jako je třeba WellionVet BELUA. Glukometry pro lidi jsou pro zvířata nevhodné, často naměří úplně jiné hodnoty glukózy, než které váš mazlíček má.
|
Obezita je nenápadný zabiják psích tlouštíků. Opatrně s pamlsky
Největší rozdíly jsou právě v situacích, kdy potřebujeme znát přesnou hodnotu, tedy u hypoglykemických stavů.
Cukrovka není konec světa, ale vyžaduje disciplínu a spolupráci s veterinářem. Pokud máte podezření, neváhejte a nechte svého mazlíčka co nejdříve vyšetřit. S jasným plánem, pravidelnou péčí a láskou můžete zajistit, že váš pes nebo kočka budou žít kvalitní život i s touto diagnózou.