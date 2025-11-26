Pije víc než obvykle? Pět signálů, že váš mazlíček může mít cukrovku

Marek Burza
Diabetes mellitus, známý také jako cukrovka, se netýká pouze lidí – postihuje také psy a kočky. Včasné stanovení diagnózy a odpovídající léčba přitom významně zlepšují kvalitu i délku života zvířete. U koček může v některých případech dojít dokonce k remisi onemocnění, tedy k návratu glykémie do běžných hodnot.
„Mezi nejčastější varovné signály cukrovky u zvířat patří zvýšená žízeň, časté močení, nadměrný hlad i úbytek hmotnosti. Zvíře bývá unavené a ztrácí energii. Onemocnění přitom může dlouho zůstat nerozpoznané,“ upozorňuje veterinář Kryštof Doležal ze Super zoo veterina.

U každého jinak

U každého mazlíčka mohou být navíc symptomy jiné. Je proto důležité poradit se s veterinářem a nechat mazlíčka důkladně vyšetřit. Neléčená cukrovka může vést k častým infekcím, úbytku váhy, celkovému oslabení a v krajním případě i k ohrožení života.

Mezi psy a kočkami existují rozdíly v tom, jaký typ diabetu je postihuje a jaké jsou spouštěcí faktory. U psů převažuje typ 1, kde jde o nedostatek inzulínu v krvi.

Jestli váš mazlíček nadměrně pije, má možná cukrovku, nasaďte dietu

„Zvýšené riziko platí pro starší psy a plemena s genetickou predispozicí k cukrovce. Naopak u koček se častěji setkáváme s typem 2, který je spojený s inzulínovou rezistencí a souvisí s obezitou a nedostatkem pohybu – obzvlášť u bytových koček,“ říká Doležal a dodává, že právě u koček zároveň existuje při včasné léčbě a redukci váhy šance na remisi onemocnění.

Skladování inzulinu

Inzulin musí být uchováván v ledničce. Pokud to není možné zajistit, uchovávejte lahvičku s inzulinem na chladném místě. Důležité je vyhnout se extrémním teplotám, přímému slunci a třepání. Inzulín je relativně stabilní, pokud je správně skladovaný, zůstane plně účinný až do data exspirace.

Zdroj: Vethope

Jak se diagnostikuje

Veterinář obvykle provede krevní test, ve kterém zjišťuje hladinu glykemie, a vyšetří také moč. Hodnoty a interpretace vyžadují odborné vyhodnocení.

Základem léčby obvykle bývá injekční podávání inzulínu a úprava stravy. U koček se doporučují nízkosacharidové, kvalitní diety a u obézních zvířat řízené hubnutí. U psů je klíčová redukce nadváhy.

U koček po šesti letech života pozor na nádory a zákeřné nemoci ledvin

Nezbytné je také pravidelné podávání inzulínu. Rutinní kontroly u veterináře jsou nezbytné. Aby bylo možné onemocnění kontrolovat, je třeba pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi také domácím měřením.

Zde pozor, je potřeba používat výhradně glukometry vyvinuté a kalibrované speciálně pro zvířata, jako je třeba WellionVet BELUA. Glukometry pro lidi jsou pro zvířata nevhodné, často naměří úplně jiné hodnoty glukózy, než které váš mazlíček má.

Obezita je nenápadný zabiják psích tlouštíků. Opatrně s pamlsky

Největší rozdíly jsou právě v situacích, kdy potřebujeme znát přesnou hodnotu, tedy u hypoglykemických stavů.

Cukrovka není konec světa, ale vyžaduje disciplínu a spolupráci s veterinářem. Pokud máte podezření, neváhejte a nechte svého mazlíčka co nejdříve vyšetřit. S jasným plánem, pravidelnou péčí a láskou můžete zajistit, že váš pes nebo kočka budou žít kvalitní život i s touto diagnózou.







