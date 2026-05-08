V online poradně u veterináře například řešili případ psa Brumly, který se začal pomočovat doma, a to přes den, když byl sám, i v noci. Dokonce se kompletně vymočit dokázal i před majiteli.
Vzhledem k tomu, že se to dřív nestávalo, evidentně nešlo o výchovný problém, ale o jasný signál, že něco není v pořádku. Jak se v tom má laik vyznat?
Značkování versus pomočování – zásadní rozdíl
První otázka, kterou si veterinář klade, zní: značkování, nebo inkontinence?
- Značkování: malé množství moči, typicky u zdí, nábytku, po příchodu návštěvy.
- Pomočování/inkontinence: kompletní vyprázdnění močového měchýře, často bez varování, někdy i během spánku.
31. prosince 2024
Pokud pes močí celé množství moči, nejde o zlobení, ale o zdravotní problém, který je potřeba řešit.
Na základě Brumlova případu veterinář upozornil na několik možností, které se velmi často překrývají.
Může to být infekce močových cest nebo podrážděný močový měchýř. Zánět může způsobit časté nucení na močení, únik moči, někdy bolest nebo krev v moči, ale ne vždy. Pes může chtít močit častěji, ale močový měchýř už neudrží.
Druhou příčinou může být hormonální nerovnováha. Je typická hlavně u starších psů, kastrovaných fen i psů. Po kastraci může dojít ke snížení hormonů, které zajišťují správnou funkci svěrače močového měchýře.
Výsledkem je samovolný únik moči, často v klidu nebo během spánku.
Další příčinou může být nedostatečná funkce svěrače močového měchýře. Svěrač jednoduše povolí dřív, než si pes uvědomí potřebu jít ven. Pes pak může: močit doma, neudržet moč při ležení, vyčůrat se bez varování.
Co by měl veterinář vyšetřit?
Aby bylo možné zvolit správnou léčbu, je potřeba najít konkrétní příčinu.
- Vyšetření moči: ideálně vzorek odebraný cystocentézou, jehlou přímo z měchýře.
- Kultivace a antibiogram, pokud je podezření na infekci.
- Ultrazvuk břicha k vyloučení kamenů, zbytnění stěny měchýře nebo nádorů.
Léčba naslepo bez vyšetření může problém jen prodloužit. Jak se problém řeší?
Podle výsledků vyšetření může veterinář nasadit cílená antibiotika, ne preventivně, ale na základě výsledků; hormonální terapii; léky posilující funkci svěrače močového měchýře.
Dobrou zprávou je, že většina psů na správně zvolenou léčbu reaguje velmi dobře a pomočování se výrazně zmírní nebo úplně zmizí.
Rada na závěr: pokud se váš pes začne náhle počůrávat doma, netrestejte ho a nečekejte, že se to spraví samo. Čím dříve se najde příčina, tím rychleji se psu i vám uleví.
Neváhejte se zeptat veterinářů v poradně U veterináře.
