Před dovolenou se psem doplňte lékárničku a moc ho nekrmte, radí odborník

Psi snášejí letní vedra stejně špatně jako my lidé. Stejně tak by se neměli vystavovat zvýšené fyzické aktivitě, dodržovat pitný režim. Když s námi cestují na dovolenou, měli by se občas protáhnout. Jen o doklady se nepostarají sami, od toho jsme tu my.