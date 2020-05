Ten pes je můj! Jak porozchodové tahanice o mazlíčka končí i u soudu

„Před pár měsíci jsme se s přítelkyní rozešli. Pět let jsme žili společně i s naším pejskem. Ona trvá na tom, že si ho budeme po týdnu předávat, já si myslím, že to není vhodné pro jeho psychickou pohodu. Pendluje teď mezi námi. Rád bych znal názory a zkušenosti těch, kteří se s podobnou situací setkali.“ Tohle napsal jistý majitel psa na internetové diskusní fórum. Z názorů a zkušeností, které přicházely, by mohl napsat diplomovou práci. Stejnou situaci řeší či řešily tisíce lidí a rozptyl jejich poznatků je rozsáhlý.