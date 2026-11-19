Proč se vyplatí psa unavit mentálně a zaměstnat jeho hlavu
Čichové hry a jednoduché hlavolamy nabízejí psovi možnost využít přirozené schopnosti, které při běžné procházce nemusí dostat tolik prostoru. Neznamená to, že by měly venčení nahradit. Jsou však skvělým doplňkem každodenního režimu, zejména za špatného počasí, při rekonvalescenci nebo ve dnech, kdy máte na delší výlet méně času.
„Při podobných hrách je důležité přizpůsobit náročnost konkrétnímu psovi. Některý rychle pochopí princip hledání, jiný potřebuje více času a jednodušší začátek. Odměnou by pro něj měla být nejen nalezená dobrota, ale i samotná činnost,“ říká veterinář Martin Pučálka.