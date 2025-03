I psi mohou dostat chřipku. Podobně jako u lidí je to virové onemocnění, které se šíří vzduchem a může postihnout jakéhokoliv psa. První případy byly v USA zaznamenány už v roce 2004, ale do širšího povědomí se dostala o rok později. Jaké jsou její příznaky, jak se přenáší a co můžete udělat pro ochranu svého mazlíčka?