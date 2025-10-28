Podzimní psí chřipka. Jak poznat kotcový kašel a předejít zápalu plic

S nástupem podzimního počasí přichází i sezona nachlazení a chřipek. Ohrožení nejsou jen lidé, ale nachlazení může potrápit i psa. Je důležité u nich nastydnutí nepodceňovat. Samotná onemocnění nebývají životu ohrožující, ale jejich zanedbání může mít nehezké komplikace včetně zápalu plic.
Neléčené nachlazení může přerůst ve virózu, která může skončit i zápalem plic.

Bakteriální infekcí jsou nejvíce ohrožena štěňata, staří psi a psi s oslabenou...
Pokud se pes nachladí, je vhodné mu podávat vitamin C, výživnou stravu a držet...
I psí záda ocení teplo. Při teplotách lehce nad nulou stačí i svetr.
Hodně pohybu, žádný stres. To je nejlepší cesta k budování imunity čtyřnohého...
Psí chřipka neboli parainfluenza, lidově také kotcový, nebo psincový kašel, je vlastně infekční zánět hrtanu, průdušnice a průdušek. Má obdobné příznaky, jako chřipka u nás u lidí, také nás obvykle trápí ve stejném období a lehce se přenáší kapénkovou infekcí.

Psi vykazují kašel, dávení, mohou mít zvýšenou teplotu, trpět nechutenstvím a jsou malátní. Může se přidat i výtok z očí, nosu a zvracení.

Žádný malý psí kašlíček. Když je to chřipka, volejte raději veterináře

Obzvláště u velmi mladých psů, štěňat, nebo naopak starých a chronicky nemocných psů, může onemocnění přejít až v nebezpečný zápal plic. Jako prevence je doporučeno očkování a v případě propuknutí nemoci ihned navštívit veterinárního lékaře a pacienta co nejvíce izolovat, aby se nemoc nešířila.

Parainftluenza se nepřenáší ze psa na člověka a naopak. Podobně jako lidé kteří, když jsou nemocní, nechodí tolik mezi ostatní, tak stejné pravidlo by mělo platit i psů. Pokud je nastydlý, mějte ho raději na vodítku a zabraňte styku s ostatními zvířaty, protože psí chřipka je velmi nakažlivá a můžete tak při běžném venčení nakazit mnoho psů.

Nedáví se, má jen kašel

Nemoc se nejčastěji u psa projevuje nepříjemným suchým kašlem. Ten někdy přechází až k dávení. Mnoho majitelů se tak mylně domnívá, že mu jen něco uvízlo v krku a snaží se to kašlem vyndat.

Dalšími faktory může být stejně jako u lidí – malátnost, ospalost či nechuť k jídlu. V těžších případech chřipku doprovází i hnisavý výtok z očí a nosu či zápach z tlamy.

Váš pes je asi nachlazený. Jak to poznat, řešit a předcházet nemoci

Klid a vitamin C

Je-li pes nemocný, nechejte ho v klidu, zkraťte venčení a při vážnějších projevech s ním navštivte veterináře. Vhodný je i heřmánek, který má zklidňující účinky. Můžete ho dát například do pelíšku.

Pomáhá i vitamin C, lze ho dávat ve speciálních sirupech. V akutních případech může dostat léky na zklidnění kašle, popřípadě na teplotu či sekundární infekci.

Psi mohou nastydnout stejně jako lidé. Nejvíc pomáhá prevence

Existuje i očkování

V boji proti chřipce pomáhá očkování. Existuje protichřipková vakcinace, která se nejčastěji provádí u štěňat v období osmého týdne. Kromě očkování je důležitá především prevence v podobě budování dobré imunity.

„A tu získá také ze správné a kvalitní výživy, která v sobě neobsahuje žádnou chemii, lepek a různá dochucovadla, ale naopak je plna kvalitních surovin. Dobrou volbou je dávat zvířeti průběžně i probiotika. Ta podporují jeho celkové zdraví, dobré trávení, zdravý mikrobiom psa ve střevech a tím i celkovou imunitu psa. Imunitní systém je možné podpořit také doplňky potravy jako je třeba lněný olej pro psy. V rámci nejen prevence proti nachlazení, ale i celkovému zdraví, ho také nepřekrmujte, protože jedinci, kteří mají kila navíc mají i horší obranyschopnost“, říká odborník na psí výživu a imunitu Jiří Švihálek.

Procházky, dostatek pohybu, žádný stres. Takto se buduje psí imunita

Chřipka napadá nejvíce starší psy s horší imunitou nebo naopak mladé jedince, kteří si imunitu ještě nevybudovali. Zvíře může onemocnět nejen z interakce s jinými psy, ale také například nastydnout z průvanu, ze studené vody, zmoknutí apod.

Vstoupit do diskuse

Podzimní psí chřipka. Jak poznat kotcový kašel a předejít zápalu plic

