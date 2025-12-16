Jak vysvětluje odbornice Mia Cobbová, výzkumná pracovnice z Centra pro vědu o dobrých životních podmínkách zvířat na University of Melbourne, evoluční minulost psů stále ovlivňuje jejich moderní chování.
Tento jev se nazývá ukládání do zásob (caching) a jde o akt uskladnění jídla na skrytých místech pro pozdější použití. Je to chování, které je běžné v celé živočišné říši, od veverek po vlky.
Konkrétně se u divokých zvířat, jako jsou lišky a vlci, často uplatňuje tzv. rozptýlené hromadění (scatter hoarding), kdy se menší zásoby schovávají na mnoha různých místech, což snižuje riziko ztráty celé zásoby ve prospěch konkurenta.
Zbytkový instinkt a vliv minulosti
„Toto chování u moderních psů je instinktivní pozůstatek pradávného chování,“ vysvětluje Cobbová. „Odráží konkurenční stravovací návyky jejich lovících předků, u nichž bylo získávání potravy nepředvídatelné, ale zásadní pro přežití.“
Toto chování by nemělo být automaticky vnímáno jako důkaz, že se váš mazlíček obává budoucího hladu. Nicméně psi, kteří v minulosti zažili nedostatek potravy nebo stres – například bývalí toulaví psi – mohou ukládat zásoby častěji jako mechanismus zvládání. Chování je také častější u plemen šlechtěných pro lovecké chování, jako jsou teriéři a honiči.
Jak přirozené chování usměrnit
Pokud vnímáte ukládání zásob jako nežádoucí chování ve vaší domácnosti, výzkumnice doporučuje zvážit základní příčinu. Chování psů je forma komunikace. Chování, které často vnímáme jako problematické (štěkání, hrabání), je mnohdy jen normální psí chování, které nám v danou chvíli nevyhovuje.
Jedním ze způsobů, jak tomuto instinktu poskytnout vhodný prostor, je používání interaktivních pomůcek, jako jsou hračky pro pomalé krmení nebo čichací podložky (snuffle mats). Tyto aktivity snižují nudu a úzkost tím, že psy zaměstnávají řešením problémů a pomáhají nasytit onu „touhu“ po schovávání.
Kdy zbystřit aneb hrozí problém?
Existují však situace, kdy může být ukládání zásob důvodem k obavám. Pokud se setkáte s tím, že pes na jídlo vrčí nebo si své zásoby brání (tzv. hlídání zdrojů) před ostatními psy nebo lidmi v domácnosti, je třeba situaci řešit kvůli bezpečnosti.
Mezi strategie patří například zajistit, aby bylo více hraček nebo žvýkacích předmětů, než je psů v prostředí, čímž se sníží vnímaná konkurence. U více psů je také vhodné podávat jídlo v oddělených prostorech, například s použitím dveří nebo dětské zábrany.
Pokud vás chování vašeho psa znepokojuje, je vhodné poradit se s veterinářem, který vás může nasměrovat k profesionálovi v oboru chování zvířat.
Až příště uvidíte svého psa pečlivě schovávat svůj poklad, můžete být v klidu – nebojí se blížící apokalypsy ani neprotestuje proti chuti pamlsku. Zapojuje se do normálního, přirozeného chování, které odkazuje na jeho divokou minulost.