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Sinice jsou pro psy velmi nebezpečné. Otrávit je může i voda, varuje veterinářka

Kristýna Malina

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Hana Adamčíková v ordinaci | foto: Gemini

Při přípravě na dovolenou se psem lze podcenit spoustu věcí, které mohou způsobit zbytečné komplikace. Rady a tipy, na co rozhodně nezapomenout při balení, na co si dát pozor a jak vybruslit z problémů, když už nějaké nastanou, najdete v rozhovoru s veterinární lékařkou Hanou Adamčíkovou.

Co je nejčastější věc, kterou majitelé před dovolenou se psem podcení?
Nejčastěji asi majitelé podcení včasnou přípravu před cestou. Mnohdy si lidé vzpomenou na očkování nebo cestovní pas až několik dní před odjezdem, přitom některé podmínky je potřeba splnit týdny dopředu. Častým problémem bývá také nedostatečná ochrana proti parazitům, kteří mohou v zahraničí přenášet závažná onemocnění. Jde například o srdeční červivost nebo leishmaniózu. V některých oblastech bývá potřeba užívat preparáty s repelentním účinkem proti komárům a podobně. Majitelé také často neřeší, jak pes zvládá cestování, horké počasí nebo pobyt v neznámém prostředí.

Nevolnost je častá, když pes není zvyklý na cestování v autě. Proto je dobré ho tomu učit už od štěněte.

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