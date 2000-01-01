náhledy
Kocour zdolal výzvu Tři vrcholy za 29 hodin, když se svými majiteli šel celou dobu na vodítku. Zdolal nejvyšší hory Anglie, Skotska a Walesu – Scafell Pike, Ben Nevis a Snowdon.
Majitelka Jess Petersová, řekla, že ji i jejího partnera cestou zastavoval každý, kdo se na něj ptal.
Cesta na Ben Nevis jim trvala nejdéle – 11 hodin, následovaná Scafell Pike s 10 hodinami a Snowdonem s osmi.
Pokud jde o lezeckou výzvu, Petersová řekla, že si myslí, že její mazlíček „byl připravenější než my“.
Kocour a jeho majitelé zdolali hory navzdory množství horolezců, kteří se o něm cestou chtěli dozvědět něco nového.
