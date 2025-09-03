|
Pohlreich v rámci Ano, šéfe! učil dříče z Liberce skvěle vařit a neprodělat
Ne, že by se Michal Josefovský v kuchyni restaurace, kterou před třemi lety převzal po své mamince, nesnažil vařit podle svého nejlepšího vědomí. Dokonce neměl v podstatě žádné volno a přitom si ani...
Venkovská zahrada a torzo starého sadu vdechly modernímu domu poetickou duši
Na mírně svažitém pozemku s úchvatnými výhledy do krajiny, kde kdysi býval sad, vyrostl moderní dům pro mladou rodinu s dětmi. A ruku v ruce s ním i zahrada, která respektuje venkovský charakter...
Jsem ojetější, hodný ale nebudu, láká Pohlreich k Ano, šéfe! Řekl, na co je alergický
Na TV Prima startuje další série pořadu Ano, šéfe! Po devíti letech se před kamery vrací Zdeněk Pohlreich. „Změnila se doba a trochu i já. Šéf tedy bude použitější, ojetější, ale že bychom byli na ty...
Známe výherce srpnového klání mazlíčků našich čtenářů, užijte si fotogalerii
Prázdniny jsou za námi a my vás můžeme seznámit s výsledky ankety o nejroztomilejší mazlíčky srpna. Tentokrát soutěžili o kvalitní granule v psí nebo kočičí variantě od společnosti Brit Care. Radost...
S životním úklidem začněte klidně hned, bez ohledu na věk, radí koučka pořádku
Jana Volencová je profesionální organizátorka a koučka pořádku v domácnostech. Co si pod tím představit? Především pomáhá lidem odlehčit domovy tak, aby se v nich zase cítili dobře. A to zahrnuje jak...
Na Znojemsku se objevila myxomatóza. Veterináři radí, jak ochránit domácí králíky
Zarudlé oči, záněty hlavy, apatie. Na Znojemsku se objevila myxomatóza, virové onemocnění, které se pravděpodobně šíří z Rakouska. Jde o agresivní chorobu, která v minulosti téměř vyhubila králíky...
Kopřivová semínka jsou zdrojem vitality, podpoří imunitu. Jak je nasbírat
Kopřiva dvoudomá není jen tak obyčejná bylina. Hodně toho umí, a tak si nezaslouží úplně vystrnadit ze zahrady. Na jaře je zdrojem prvních vitaminů a dalších cenných látek, ať už její křehké první...
A pak že jsou kočky líné. Kocour Luis zdolal ikonický závod Three Peaks
Kocour zdolal výzvu Tři vrcholy za 29 hodin, když se svými majiteli šel celou dobu na vodítku. Zdolal nejvyšší hory Anglie, Skotska a Walesu – Scafell Pike, Ben Nevis a Snowdon.
Vyhrajte v září krmení pro své psy či kočky. Stačí poslat fotku
Máme po prázdninách, ale dokud potrvají pěkné dny, venku se většinou líbí nám i našim mazlíčkům. Fotíte? Stačí mobilem, ideálně na šířku. Pak máte nepochybně celou galerii snímků svého psa, kočky,...
Je nejvyšší čas na podzimní střih živého plotu. Aby byl zdravý a hustý
Pokud jste se o živý plot postarali už na jaře, nyní na přelomu léta a podzimu nastává ideální čas na další střih. Druhá vlna řezu zajistí, že si plot udrží tvar i hustotu přes celou zimu a na jaře...
Tygřice v Hluboké přivedla na svět tři koťata, zoo ukázala porod
Ze tří tygřích mláďat se radují v Jihočeské zoologické zahradě Hluboká na Českobudějovicku. Narodila se v polovině srpna. Návštěvníci je zatím neuvidí, ale zoo se s nim pochlubila videem na...
ANKETA: Psí jména ovlivňují celebrity. Bude to Billie, Taylor anebo Maxík?
Společnost Guide Dogs zveřejnila své předpovědi ohledně nejoblíbenějších psích jmen ve Velké Británii a seznam 15 nejoblíbenějších přezdívek překypuje inspirací ze světa hudby, televize, filmu a...
Bylinkářství občas vychází z pověr, ne vše přírodní je bezpečné, varuje vědkyně
Meduňka a levandule na deprese, kozlík lékařský na spánek, tužebník na nachlazení. To nejsou rady baby kořenářky, nýbrž výsledky toho, jak seriózní věda využívá sílu přírodních látek při léčbě...
Prodej rodinného domu 250 m2, pozemek 544 m2, Dolní Dunajovice
Poštovní, Dolní Dunajovice, okres Břeclav
4 000 000 Kč
Končíme, zhasínáme, volali promítači letních kin. Zamilovaným to nevadilo
Desítky let to bývala zábava vyhledávaná zejména mladými lidmi. Sledovat film pod hvězdnou oblohou po boku toho, koho máme rádi, kdo by takové nabídce odolal.
