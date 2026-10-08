Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pekelné nadpřirozené bytosti jsou mezi námi. Zvířecí svět jimi hýří

Michael Fokt
Čerti a ďasové většinou patří do pohádek a strašidelných příběhů. Tak proč se nesvézt na pekelné vlně a nepodívat se na několik tvorů, kteří mají nadpřirozené bytosti v názvu? Jejich skutečné schopnosti si s bájnými jmenovci v ničem nezadají.
Část 1/5

Hrůzný ďábel medvědovitý budil strach

Tasmánský čert by se s vámi o kořist nepodělil.

Zvuky, které při bojích o kořist, teritorium či partnera k páření ďáblové vydávají, opravdu připomínají skřeky hříšníků trýzněných v pekle či jejich rohatých mučitelů. Když je v nočním tasmánském buši slyšeli první Evropané, měli o názvu dravého vačnatce hned jasno.

Ačkoli dorůstá jen velikosti menšího psa, má v poměru k velikosti těla nejsilnější stisk čelistí ze všech savců. Dokáže také otevřít tlamu v úhlu až osmdesáti stupňů, což se mu hodí při hltání potravy i odhánění protivníků.

Uši jako chladiče, močení na nohy. Jak zvířata přežívají vražedná vedra

Ďáblové sice přežili příchod Evropanů, dnes však čelí doslova ďábelské hrozbě. Na přelomu tisíciletí se u nich objevila rakovina tváře, jež je bohužel infekční a stoprocentně smrtelná. Při vzájemných soubojích ďáblů se rakovinné buňky uchycují v ranách a dál se množí.

Svého nositele nádory nejen znetvořují, ale také mu znemožňují přijímat potravu. Postižení ďáblové tak po několika měsících hynou hladem. Tasmánští ochranáři naštěstí zakládají populace tvořené zdravými jedinci, aby odvrátili vyhynutí „tasmánských čertů“.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třicet nejčastějších chyb při praní prádla. Jak ušetřit oblečení i peníze

Praní je zdánlivě banální úkon. Ale i při něm často chybujeme a zbytečně si...

Praní je zdánlivě banální úkon. Ale i při něm často chybujeme a zbytečně si snižujeme životnost prádla i pračky samotné.

KVÍZ: Odkud se vzala becherovka nebo fernet? Vyznáte se v tvrdém alkoholu?

Karlovarská Becherovka, jež je více než 200 let synonymem kvalitních lihovin,...

Historie a receptury českých lihovin nabízí spoustu fascinujících detailů od tajných směsí bylin až po tradiční ovocné destiláty. Tento kvíz prověří znalosti o původu, hlavních surovinách i...

Smrtící krásky, které můžete mít doma nebo na zahradě. Je dobré o nich vědět

Difenbachie

Kvetou na zahradách, rostou podél lesních cest a některé právě máme dokonce i doma v květináči. I když vypadají krásně, mohou být velmi nebezpečné. Obsahují totiž jedy, které mohou ohrozit život.

Kdy naposledy posekat trávník před zimou? Datum v kalendáři vám odpověď nedá

Poslední seč trávníku před zimou načasujte podle růstu trávy a počasí. U běžného zahradního porostu může být vhodná výška kolem pěti centimetrů.

Kdy naposledy sekat trávník? Kalendář nestačí, rozhoduje počasí a růst trávy. Při poslední seči můžete běžný zahradní porost ponechat vysoký zhruba pět centimetrů. Podzimní hnojivo vybírejte podle...

Ano, šéfe! v Bílině. Cesta od kuřecích oušek ke králičímu stehnu jako od mámy

Zdeněk Pohlreich v restauraci Bašta v Bílině (Ano, šéfe 2026)

Bílina překvapila. Nejen šéfa, protože v které hospodě objevíte jako šéfkuchaře bývalého manžela majitelky, navíc s mladou přítelkyní po boku. Bílinská Bašta sídlící v krásném historickém objektu...

Vypadá efektně, ale vybírejte ho pečlivě. Ať nemáte ze zahrady bambusový háj

Jak pěstovat bambus? Pokud ho chcete mít pod kontrolou, vsaďte na pěstování v...

Chcete dodat své zahradě trochu exotiky? Zasaďte si bambus. Vypadá skvěle, je stále zelený a při dobré péči vás bude těšit spoustu let. V Asii bambus patří k tradičním symbolům štěstí, a i pro vás...

8. října 2026

Pekelné nadpřirozené bytosti jsou mezi námi. Zvířecí svět jimi hýří

Mořský ďas Johnsonův, Melanocetus johnsonii

Čerti a ďasové většinou patří do pohádek a strašidelných příběhů. Tak proč se nesvézt na pekelné vlně a nepodívat se na několik tvorů, kteří mají nadpřirozené bytosti v názvu? Jejich skutečné...

8. října 2026

Sedm kilo odvahy. Novým rekrutem Národní gardy je čivava Comando

Sedmikilová čivava v uniformě. Comando je nejmenším členem mexické národní gardy

Měří sotva 21 centimetrů, váží sedm kilo a při výcviku nosí miniaturní taktickou vestu, brýle a kameru na hlavě. Třináctiměsíční čivava Comando je nejmenším členem mexické Národní gardy. Na první...

7. října 2026

KVÍZ: Odkud se vzala becherovka nebo fernet? Vyznáte se v tvrdém alkoholu?

Karlovarská Becherovka, jež je více než 200 let synonymem kvalitních lihovin,...

Historie a receptury českých lihovin nabízí spoustu fascinujících detailů od tajných směsí bylin až po tradiční ovocné destiláty. Tento kvíz prověří znalosti o původu, hlavních surovinách i...

vydáno 7. října 2026

Musí se česnek sázet v říjnu? Zkušení zahrádkáři nesázejí podle kalendáře

Kdy sázet kuchyňský česnek a proč se sází na podzim? Rozhodující není měsíc, ale především chlad

Kdy sázet kuchyňský česnek a proč se sází na podzim? Říjen není jediný správný termín a v teplém roce může být na výsadbu dokonce příliš brzy. Poradíme, jaký je rozdíl mezi paličákem a nepaličákem a...

6. října 2026

Třicet nejčastějších chyb při praní prádla. Jak ušetřit oblečení i peníze

Praní je zdánlivě banální úkon. Ale i při něm často chybujeme a zbytečně si...

Praní je zdánlivě banální úkon. Ale i při něm často chybujeme a zbytečně si snižujeme životnost prádla i pračky samotné.

6. října 2026

Smrtící krásky, které můžete mít doma nebo na zahradě. Je dobré o nich vědět

Difenbachie

Kvetou na zahradách, rostou podél lesních cest a některé právě máme dokonce i doma v květináči. I když vypadají krásně, mohou být velmi nebezpečné. Obsahují totiž jedy, které mohou ohrozit život.

5. října 2026

KVÍZ: Pomáhali lidem ve válce, při katastrofách i ve vesmíru. Poznáte zvířecí hrdiny?

Světový den zvířat se každoročně slaví 4. října, tradice vznikla v roce 1931 na...

Psi zachraňovali a zachraňují lidi z trosek, holubi létali s tajnými zprávami a potkani hledali miny. Mezi zvířecími hrdiny se ale najde i prasátko, vrány nebo kočka, která údajně přežila potopení...

vydáno 4. října 2026

Kdy naposledy posekat trávník před zimou? Datum v kalendáři vám odpověď nedá

Poslední seč trávníku před zimou načasujte podle růstu trávy a počasí. U běžného zahradního porostu může být vhodná výška kolem pěti centimetrů.

Kdy naposledy sekat trávník? Kalendář nestačí, rozhoduje počasí a růst trávy. Při poslední seči můžete běžný zahradní porost ponechat vysoký zhruba pět centimetrů. Podzimní hnojivo vybírejte podle...

3. října 2026

Vyrazte do přírody, láká fotografka Jana. Setkání s dobrou energií za to stojí

Západ slunce nad Měníkem u kaple svatého Cyrila a Metoděje, oblíbeného místa...

Na svých snímcích zachycuje Jana Vysloužilová krásné lesy, vyhlídky na Hanou a Jeseníky i místa s historií. Své sledující tak na svém instagramovém profilu @fotky_by_jana zároveň seznamuje se svým...

3. října 2026

Zvažujete adopci? Nejčastější otázky, které si kladou budoucí majitelé

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Pejsek z útulku není jenom roztomilá fotka, která se dobře vyjímá na sociálních sítích, ale živá bytost s vlastním příběhem, povahou, náladami. A zkušenostmi, o kterých vypráví pouze očima. Právě...

2. října 2026

Aplikace na houby se v testech umí splést. U kterých hub chybují nejčastěji?

Vyfotit houbu a nechat ji určit aplikací je otázkou několika vteřin. Na...

Vyfotit houbu mobilem zabere pár sekund. Mnohem těžší je zjistit, jestli právě tahle může skončit na talíři. Aplikace umějí podle fotografie odhadnout druh a začátečníkovi napovědět, na co se při...

2. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.