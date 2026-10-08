Hrůzný ďábel medvědovitý budil strach
Zvuky, které při bojích o kořist, teritorium či partnera k páření ďáblové vydávají, opravdu připomínají skřeky hříšníků trýzněných v pekle či jejich rohatých mučitelů. Když je v nočním tasmánském buši slyšeli první Evropané, měli o názvu dravého vačnatce hned jasno.
Ačkoli dorůstá jen velikosti menšího psa, má v poměru k velikosti těla nejsilnější stisk čelistí ze všech savců. Dokáže také otevřít tlamu v úhlu až osmdesáti stupňů, což se mu hodí při hltání potravy i odhánění protivníků.
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Ďáblové sice přežili příchod Evropanů, dnes však čelí doslova ďábelské hrozbě. Na přelomu tisíciletí se u nich objevila rakovina tváře, jež je bohužel infekční a stoprocentně smrtelná. Při vzájemných soubojích ďáblů se rakovinné buňky uchycují v ranách a dál se množí.
Svého nositele nádory nejen znetvořují, ale také mu znemožňují přijímat potravu. Postižení ďáblové tak po několika měsících hynou hladem. Tasmánští ochranáři naštěstí zakládají populace tvořené zdravými jedinci, aby odvrátili vyhynutí „tasmánských čertů“.