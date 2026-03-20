Paraziti nejsou maličkost. Majitelé mazlíčků často netuší rizika a tápou v prevenci

Paraziti, jako jsou blechy, klíšťata nebo červi, stále patří mezi nejčastější zdravotní problémy domácích mazlíčků. Přitom jde o onemocnění, kterým lze snadno předcházet. Připomíná to Světový den povědomí o parazitech, který se každoročně koná 20. března, pouhý den před astronomickým začátkem jara, kdy se s rostoucími teplotami zvyšuje i aktivita vnějších parazitů jako jsou klíšťata a blechy.

Nový celosvětový průzkum společnosti Boehringer Ingelheim mezi 6 500 majiteli domácích mazlíčků ukazuje, že i přes častý výskyt parazitů u domácích mazlíčků je povědomí o jejich rizicích mezi majiteli poměrně nízké. Více než čtvrtina chovatelů přiznala, že o rizicích ví jen málo, nebo vůbec. Dvě třetiny z nich uvádějí, že by uvítalo jasnější rady a doporučení, jak své mazlíčky před parazity ochránit.

Zkušenost s parazity má téměř celá polovina majitelů. Celkem 43 procent z nich uvedlo, že jejich zvíře se již setkalo s vnitřními nebo vnějšími parazity. V jednom z pěti případů k ní dokonce došlo v průběhu uplynulého roku.

Srdeční červivost se šíří do nových evropských zemí

Srdeční červivost (dirofilarióza) je vážné a často smrtelné parazitární onemocnění psů a koček přenášené komáry. Jen ve Spojených státech se odhaduje, že více než 1,2 milionu psů je tímto onemocněním nakaženo. V Evropě se toto onemocnění rozšířilo do nových zemí včetně sousedního Slovenska a endemické je již téměř v celém Maďarsku.

„Srdeční červivost se nejen šíří do nových zemí v důsledku oteplování klimatu, v potaz by ji měli určitě brát majitelé psů a koček, kteří se svými mazlíčky cestují především do jižněji položených zemí,“ říká veterinární lékař MVDr. Dan Sokolíček.

Klíšťata zůstávají parazitem číslo jedna ve světě i u nás

Hlavní nepřítelem domácích mazlíčků jsou celosvětově klíšťata, a to i přes to, že proti nim existuje účinná ochrana. Nedávný průzkum ukázal, že v Itálii se s klíšťaty potýká přibližně každý druhý pes. Pro srovnání, v jihovýchodní Asii jsou klíšťaty napadeny více než dvě třetiny všech psů.

Ani v České republice není situace růžová. Nejběžnějším klíštětem u nás je tzv. klíště obecné, které je hlavním přenašečem lymské boreliózy, nemoci, která způsobuje bolesti kloubů a v některých případech poškození ledvin. Velmi častí jsou také pijáci (např. piják lužní), kteří přenáší babeziózu, prvokovou infekci, jež ničí červené krvinky.

Kromě nepohodlí a onemocnění u zvířat mohou někteří parazité napadat nebo přenášet infekce i na lidi. „O klíšťatech se často mluví v souvislosti s člověkem, takže se může zdát, že o nich máme dostatek informací. Data ale ukazují, že lidé stále rizika a prevenci podceňují,“ komentuje veterinář Sokolíček.

Podle něj je důležité si uvědomit, že ochrana proti parazitům není jen sezónní záležitost. „Jde o celoroční péči. Navíc si stále málo lidí uvědomuje, že zdraví mazlíčka má nezpochybnitelný vliv i na zdraví a pohodu jich samotných,“ říká Dan Sokolíček a doplňuje: „Rozhodně doporučuji preventivní ochranu mazlíčků před parazity konzultovat s veterinárním lékařem, který i nadále zůstává nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o zdraví zvířat.“

Paraziti nejsou maličkost. Majitelé mazlíčků často netuší rizika a tápou v prevenci

NEJDÉLE ŽIJÍCÍ PLEMENA. Zleva lhasa apso, dalmatin, italský chrtík, pudl toy,...

Paraziti, jako jsou blechy, klíšťata nebo červi, stále patří mezi nejčastější zdravotní problémy domácích mazlíčků. Přitom jde o onemocnění, kterým lze snadno předcházet. Připomíná to Světový den...

20. března 2026  12:36

Drahé doplňky stravy nejsou potřeba. Těchto 30 potravin zajistí dlouhověkost

Borůvky (brusnice borůvky, blízké příbuzné červených brusinek) pomáhají zraku.

Pojem superpotravina označuje suroviny, které v malém množství obsahují neobvykle vysoký podíl látek prospěšných pro lidské zdraví. Tento žebříček zahrnuje potraviny s prokázaným přínosem pro...

19. března 2026

Mládě, co trousí kostičky, už z vaku mámy vombatice vylézá na procházky

Zoo Praha, vombatí mládě, vak, březen 2026

Osrstěné a s chutí objevovat svět. Takové už je vombatí mládě, které se v Darwinově kráteru Zoo Praha narodilo v některém loňském červnovém dni. A teď už konečně bývá k zastižení venku z vaku, a k...

19. března 2026

Jarní střih švestek rozhoduje o úrodě. Poradíme, kdy vzít nůžky a jak řezat

Švestka Černošická. Přesná doba a místo vzniku odrůdy nejsou známé, rozšířena...

Většina českých zahrádkářů má jeden zlozvyk: jakmile v únoru vykoukne sluníčko, popadnou nůžky a jdou pižlat všechno, co má větve. Zatímco jabloním je to vcelku jedno, u švestky si tím koledujete o...

18. března 2026  13:30

