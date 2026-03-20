Nový celosvětový průzkum společnosti Boehringer Ingelheim mezi 6 500 majiteli domácích mazlíčků ukazuje, že i přes častý výskyt parazitů u domácích mazlíčků je povědomí o jejich rizicích mezi majiteli poměrně nízké. Více než čtvrtina chovatelů přiznala, že o rizicích ví jen málo, nebo vůbec. Dvě třetiny z nich uvádějí, že by uvítalo jasnější rady a doporučení, jak své mazlíčky před parazity ochránit.
Zkušenost s parazity má téměř celá polovina majitelů. Celkem 43 procent z nich uvedlo, že jejich zvíře se již setkalo s vnitřními nebo vnějšími parazity. V jednom z pěti případů k ní dokonce došlo v průběhu uplynulého roku.
Srdeční červivost se šíří do nových evropských zemí
Srdeční červivost (dirofilarióza) je vážné a často smrtelné parazitární onemocnění psů a koček přenášené komáry. Jen ve Spojených státech se odhaduje, že více než 1,2 milionu psů je tímto onemocněním nakaženo. V Evropě se toto onemocnění rozšířilo do nových zemí včetně sousedního Slovenska a endemické je již téměř v celém Maďarsku.
„Srdeční červivost se nejen šíří do nových zemí v důsledku oteplování klimatu, v potaz by ji měli určitě brát majitelé psů a koček, kteří se svými mazlíčky cestují především do jižněji položených zemí,“ říká veterinární lékař MVDr. Dan Sokolíček.
Klíšťata zůstávají parazitem číslo jedna ve světě i u nás
Hlavní nepřítelem domácích mazlíčků jsou celosvětově klíšťata, a to i přes to, že proti nim existuje účinná ochrana. Nedávný průzkum ukázal, že v Itálii se s klíšťaty potýká přibližně každý druhý pes. Pro srovnání, v jihovýchodní Asii jsou klíšťaty napadeny více než dvě třetiny všech psů.
Ani v České republice není situace růžová. Nejběžnějším klíštětem u nás je tzv. klíště obecné, které je hlavním přenašečem lymské boreliózy, nemoci, která způsobuje bolesti kloubů a v některých případech poškození ledvin. Velmi častí jsou také pijáci (např. piják lužní), kteří přenáší babeziózu, prvokovou infekci, jež ničí červené krvinky.
Někteří paraziti mohou přenášet infekce i na člověka
Kromě nepohodlí a onemocnění u zvířat mohou někteří parazité napadat nebo přenášet infekce i na lidi. „O klíšťatech se často mluví v souvislosti s člověkem, takže se může zdát, že o nich máme dostatek informací. Data ale ukazují, že lidé stále rizika a prevenci podceňují,“ komentuje veterinář Sokolíček.
Podle něj je důležité si uvědomit, že ochrana proti parazitům není jen sezónní záležitost. „Jde o celoroční péči. Navíc si stále málo lidí uvědomuje, že zdraví mazlíčka má nezpochybnitelný vliv i na zdraví a pohodu jich samotných,“ říká Dan Sokolíček a doplňuje: „Rozhodně doporučuji preventivní ochranu mazlíčků před parazity konzultovat s veterinárním lékařem, který i nadále zůstává nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o zdraví zvířat.“