Někdy děti na svých vláscích přinesou domů vši, z dovolené se dají přivézt štěnice, které také primárně sají krev nám lidem (na snímku je právě štěnice na dámském svetru), jindy si roztoči smlsnou na našich vymazlených rostlinách, ať už doma nebo v zahradě. Všenky zase umí potrápit ptactvo a blechy nejen naše domácí mazlíčky. A jsme zpátky u člověka, protože už asi nikdo nevěří, že blechy psí na člověka nejdou.
Pokochejte se ve fotogalerii, jaké to je, pohlédnout třeba kloši jelenímu do tváře nebo poznat zblízka pisivky (na snímku) žijící ve starých vlhkých knihách či tapetách. Nicméně neštípou, ani nepřenášejí nemoci. Živí se plísněmi.
Čí děti někdy nepřinesly domů vši, jsou spíš výjimkou, než že by tomu bylo naopak. Zdržují se výhradně na hlavě, kde sají své oběti krev a takto urputně se drží jejích vlasů.
Kloš jelení někdy bývá považován za létající klíště. Ne, klíšťata opravdu nemají křídla, což neznamená, že je kloš nějaký příjemný společník. Ve vlhkém jehličnatém lese umí kloši na člověka pořádat úplné nálety, a protože jsou poměrně velcí, cítíte, jak škrábou, když vám lezou po kůži a snaží se zachytit vlasů meno chloupků.
Včelí parazitický roztoč, který se umí přichytit k tělu včely a sát její hemolymfu, jakousi hmyzí „krev“. Včelu to oslabuje, a navíc na ni roztoči mohou přenést viry, což může vést až k úhynu včelstva.
Toto je pro změnu hlava všenky, které žijí na peří ptáků a živí se šupinkami jejich odumřelé kůže. Krev jim nesají.
Tak tento drobný fešák, roztoč jménem trudník (Demodex) tukový (nebo jeho příbuzný trudník mazový) pravděpodobně i vám žije na obličeji. Většinou to není žádné drama, pokud se ovšem přemnoží, může způsobovat vyrážku či akné.
Veš muňka, další z parazitů sajících krev člověku. Tuto vešku ovšem nenajdete jen ve vlasech, vítá jakékoliv ochlupení na lidském těle, a to nejen na genitáliích. Zavděk vezme třeba i očními řasami.
A takto se lidské vši páří (samec je pod samicí, hlavy mají vpravo), třeba ve špinavém oblečení, proto se jim tak daří třeba v zajateckých táborech. Bohužel, přenášejí nemoci jako je například tyfus.
A takto pro změnu hoduje mšice na rostlinách díky ústnímu ústrojí, kterým propichuje stonky rostlin a vysává z nich mízu. Proto jsou mšice velmi nepříjemnými škůdci květin, zeleniny i některých ovocných plodin.
Roztoči nám ovšem mohou i posloužit, pokud je nasměrujeme na škůdce, kterým se živí. Pokud vám například pokojovky nebo rostliny ve skleníku či zimní zahradě napadnou svilušky, lze na ně vypustit tohoto dravého krasavce jménem Phytoseiulus Persimilis. Požírání svilušek a jejich vajíček miluje.
A tady ji máme. Na snímku je blecha psí v psí srsti, přinést vám ji domů ovšem může i kočka, pokud ji pouštíte ven a není ošetřena antiparazitiky. Nepříjemné je, že měsíce vydrží bez potravy, sát může i na člověku, a přenášení nemocí jí také není cizí.
Seznamte se: blecha králičí. Podobně jako blecha psí se umí držet srsti, skákat a sát krev nejen králíkům. Klidně si odskočí i na člověka.
Nožka blechy králičí v detailu. Je jasné, že se rozhodně má králičí srsti jak držet.
A toto je krtčí blecha, která se běžně vyskytuje u malých, volně žijících savců. Překvapivě může mít až 5 milimetrů.
Seznamte se tváří v tvář: klíště obecné, hlavní přenašeč lymské boreliózy v Evropě. U něj rozhodně stojí za to bránit se setkání s ním, protože když si vás vyčíhá, přinesete si ho domů třeba ve švu oblečení. A klidně si počká, až si ho opět obléknete, cyklus v pračce přežije bez problémů.
