Papoušek na výletě. Opeřenec skončil prochladlý po třiceti kilometrech

Donna, která žije v Thorntonu (nedaleko Liverpoolu nebo Manchesteru), si pořídila Albyho, když mu bylo teprve 11 týdnů. Od té doby se stal součástí rodiny. Měl ve zvyku poletovat po místnosti, občas ho brali s manželem Michaelem dokonce i do posilovny. Nikdy předtím však nelétal daleko, a proto byli z jeho zmizením zděšeni.

Manželé vyběhli ven, obávali se, že by ho mohli napadnout rackové, kteří létali kolem jejich domu, ale nikde ho nemohli najít. Celý večer ho hledali, přidaly se i děti, zatímco Donna byla stále úzkostlivější.

Kakadu růžový Kakadu růžový je typickým australským ptákem, který je díky svému výraznému zbarvení naprosto nezaměnitelný. Dorůstá průměrně 35 cm a dosahuje hmotnosti mezi 300–400 g, svrchu je zbarven šedě, obličej a spodina těla je tmavě a chocholka světle růžová. Pohlaví jsou si velmi podobná, jediným, leč špatně rozeznatelným rozlišovacím znakem je barva duhovky, která je u samce tmavě hnědá až černá a u samice světle hnědá až červená. Zdroj: Wikipedia

Okamžitě vystavila v místních facebookových skupinách zprávu o zmizení, ale žádné informace o pozorování či dokonce nalezení Albyho se neobjevily, i když dostala stovky podpůrných zpráv od svých přátel.

Po dvou dnech, kdy už téměř ztrácela naději, však přišel telefonát z Lancasteru. Zvedla telefon a slyšela: „Můj muž ho našel na zemi v lesnaté oblasti Williamson Park. Alby byl promočený a prochladlý. Odnesl ho do kanceláře parku.“

„Žena tam byla skvělá, vyhledala v databázi ‚ztracené papoušky‘ a moje jméno a číslo se objevilo na Facebooku,“ popsala Donna.

Tím se Donně ohromně ulevilo. Už alespoň ví, kde papoušek je. Paní v kanceláři jí dokonce umožnila, aby se s Albym spojila přes videohovor, což jí umožnilo vidět ho na vlastní oči. Hned ho poznala, zvlášť když uviděla kroužek na jeho noze.

Bez váhání nasedla do auta a vyrazila do Lancasteru, aby si ho vyzvedla. Když ho konečně vzala do náručí, Alby ji pozdravil svým oblíbeným výrokem: „Dej mi pusu.“

Šťastný konec. Příběh, který napsal život samotný.