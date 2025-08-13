Papoušci jsou taneční mistři. Ovládají i 30 jedinečných tanečních pohybů

Marek Burza
Pravděpodobně by vás nenapadlo, že papoušci mají více než 30 různých tanečních pohybů ve svém repertoáru. Nový výzkum odhalil složitost a rozmanitost tanečních schopností těchto ptáků, které zahrnují i pohyby jako headbanging a body rolls.
Papoušci jsou chytří, podle vědců je jejich inteligence až i na úrovni...

Papoušci jsou chytří, podle vědců je jejich inteligence až i na úrovni tříletých dětí. | foto: Getty Images

Ilustrace 10 nejběžnějších zaznamenaných tanečních pohybů. Kakadu dokážou podle...
Záběry natočené v Shenzen Happy Valley v Číně ukazují modrookého kakadu...
„Poppy“, kakadu deštníkový, tančí, zatímco jeho majitel John Lege, známý také...
Tato fotografie z letáku, kterou 8. července 2019 obdržela Irena Schulz v Bird...
5 fotografií

Pokud jste si mysleli, že headbanging a kroucení tělem patří jen na rockové koncerty nebo do hip-hopových klubů, mýlili byste se. Experti totiž zjistili, že kakaduové mají ve svém repertoáru nejméně 30 různých tanečních pohybů, včetně těchto dvou ikonických.

Rutiny, z nichž 17 je nově identifikovaných, mohou navíc předvádět i bez hudby, což ukazuje, že jejich taneční dovednosti jsou mnohem běžnější, komplexnější a rozmanitější, než se dříve myslelo.

Co je headbanging

Headbanging je akt prudkého třesení hlavou v rytmu hudby. Je běžný v rocku, punku, heavy metalu a dubstepu, kde headbanging často používají hudebníci na pódiu.

Headbanging je také běžný v tradičních islámských súfijských hudebních tradicích, jako je Qawwali na indickém subkontinentu a v Íránu.

Zdroj: Wikipedia

Vědci z Charles Sturt University v Austrálii a Bristol University ve Spojeném království analyzovali 45 videí z sociálních sítí, na kterých tančili kakaduové v zajetí. Mezi nově zdokumentované pohyby patří například „semi-circle high“, „downward head/foot sync“, „fluff“ a „jump turn“.

Výzkumníci také zjistili, že někteří ptáci si vytvářejí vlastní jedinečné taneční kreace kombinováním několika pohybů. Nejčastějším pohybem, který předvádělo 50 % ptáků, byl „downward“, při kterém kývají hlavou směrem dolů a přitom se dívají dopředu.

Druhým nejčastějším byl „sidestep“ (úkrok stranou), který provádělo 43,5 % kakaduů. Mezi další oblíbené pohyby patřil „fluff“, kdy si načechrávali peří, a již zmíněný headbang. Celkově byly běžnější pohyby, které zahrnovaly pouze hlavu, zatímco pohyby pouze s křídly byly nejméně časté.

Následně vědci zkoumali taneční chování šesti kakaduů ze tří různých druhů v zoologické zahradě Wagga Wagga v Austrálii. Pouštěli jim hudbu, podcast nebo žádný zvuk.

Zjistili, že všichni ptáci tančili bez ohledu na to, zda hudba hrála, nebo ne. Studie publikovaná v odborném časopise Plos One odhalila, že taneční chování se vyskytuje téměř u poloviny všech druhů kakaduů. Autoři uvádějí, že je třeba dalšího výzkumu, aby se zjistilo, zda je tanec ptáky baví a zda by podpora tohoto chování mohla zlepšit jejich životní pohodu v zajetí.

„Podobnosti s lidským tancem ztěžují argumenty proti dobře vyvinutým kognitivním a emocionálním procesům u papoušků a přehrávání hudby papouškům může zlepšit jejich pohodu. Další výzkum by byl přínosný k určení, zda může hudba u ptáků v zajetí vyvolat tanec a sloužit jako forma obohacení jejich prostředí,“ uvedl profesor Rafael Freire.

Papoušci jsou chytří, podle vědců je jejich inteligence až i na úrovni tříletých dětí.
Ilustrace 10 nejběžnějších zaznamenaných tanečních pohybů. Kakadu dokážou podle nového výzkumu provádět nejméně třicet „odlišných“ tanečních pohybů – včetně třesení hlavou a otáčení tělem.
Záběry natočené v Shenzen Happy Valley v Číně ukazují modrookého kakadu stojícího uprostřed průvodu. Zatímco hraje hudba, pták začíná poskakovat do rytmu hudby.
„Poppy“, kakadu deštníkový, tančí, zatímco jeho majitel John Lege, známý také jako „Ten chlápek s ptáky“, zpívá během svého programu o exotických papoušcích na základní škole Eastside v Johnstownu v Pensylvánii.
5 fotografií

Výzkumnice Natasha Lubke dodala, že práce naznačuje, že pouštění hudby papouškům může být užitečným přístupem, jak obohatit jejich životy v zajetí a mít pozitivní dopady na jejich životní pohodu.

Před několika lety se kakadu jménem Snowball proslavil jako internetová senzace a pomohl vědcům studovat tanec u zvířat. Talentovaný pták ohromil výzkumníky 14 různými pohyby, když tančil na klasiky 80. let, jako jsou Another One Bites The Dust a Girls Just Want To Have Fun.

Kakadu se houpal ze strany na stranu, předváděl výpady a zvedal nohu do rytmu. Vědci z Kalifornské univerzity v San Diegu se domnívají, že jeho „pozoruhodně rozmanité spontánní pohyby“ ukazují, že tanec není omezen jen na lidi, ale je reakcí na hudbu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pozvala si bagristu a on už zůstal. Zahradní kino sledují z pergoly i sudu

Soutěž

Tolik nadšení a opravdové radosti ze života jako z fotogalerie čtenářky Simony z každé zahrady rozhodně netryská. Musí být neuvěřitelný živel, když se sama pustila do budování vysněného domu se...

Chtěli venkovskou zahradu. Nakonec jim vyšla spíš městská a jsou spokojení

V obci na Pardubicku se o svou plošně pětisetmetrovou zahradu starají paní Zlata, její manžel Miroslav a dva malí rošťáci – devítiletý Matyáš a sedmiletý Dominik. Původně to měla být zahrada...

Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje

Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...

Je to kus ráje na zemi, popisuje čtenářka svou zahradu na úpatí Bílých Karpat

Soutěž

V půvabném trenčínském kraji, tedy na slovenské straně úpatí Bílých Karpat, budují čtenářka Adriana a její rodina svou zahradu. Považují ji za svůj malý ráj.

Houbařská sezona je v plném proudu, připravte si nůše. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

Po službě v nemocnici boří ruce do hlíny a plní si romantické představy

Soutěž

Zahradu u rodinného domu na Českobudějovicku buduje čtvrtým rokem hlavně srdcem a s láskou ke květinám, která prý přišla až s věkem. Díky tomu se pozemek velký cca 450 čtverečních metrů stává místem,...

13. srpna 2025

Papoušci jsou taneční mistři. Ovládají i 30 jedinečných tanečních pohybů

Pravděpodobně by vás nenapadlo, že papoušci mají více než 30 různých tanečních pohybů ve svém repertoáru. Nový výzkum odhalil složitost a rozmanitost tanečních schopností těchto ptáků, které zahrnují...

13. srpna 2025

Třicetikilový kapr se v Česku dá chytit, někdy je to i nebezpečné, říká rybářka

Premium

Eliška Havelková chodí na ryby už sedmnáct let. Začala totiž velmi brzy – ve čtyřech letech. Kapři jí sice nechutnají, ale jejich chytání se pro ni stalo vášní. „Ve třinácti jsem si vařila i vlastní...

12. srpna 2025

Pražskou zahrádku otevřeli pohledům, opečovávaná je z rybářské stoličky

Soutěž

V těsném sousedství přírodní rezervace Mýto u Říčan – což byl původně chráněný přírodní výtvor V Mejtě – má zahradu paní Alena, která ji především posledních pár let má konečně čas vylepšovat podle...

12. srpna 2025

Hledač městských pokladů nafotil stoleté kino, které jakoby zamrzlo v čase

Stará budova kina Picturedrome ve městě Eastbourne v East Sussexu (Velká Británie) působí, jakoby se tam zastavil čas – sedačky, plátna i promítačky zůstaly na svém místě od chvíle, kdy retro kino v...

12. srpna 2025

Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje

Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...

11. srpna 2025

Pryč s nezvanými hosty. Přirozeně a bezpečně vyžeňte škůdce z domova

Ať se vám to líbí, nebo ne, v těchto měsících číhají na každém kroku. Kdo? No, přece škůdci všeho druhu. Odežeňte hmyzáky a další nepříjemné potvůrky a nedovolte jim, aby vám otravovali život.

11. srpna 2025

Objevte přírodní metody ochrany rostlin, které šetří zdraví i přírodu

S rostoucím povědomím o škodlivých dopadech některých pesticidů na naše zdraví a životní prostředí hledá stále více zahrádkářů šetrnější řešení.

10. srpna 2025

Pozvala si bagristu a on už zůstal. Zahradní kino sledují z pergoly i sudu

Soutěž

Tolik nadšení a opravdové radosti ze života jako z fotogalerie čtenářky Simony z každé zahrady rozhodně netryská. Musí být neuvěřitelný živel, když se sama pustila do budování vysněného domu se...

10. srpna 2025

Jak ostříhat túje, aby vytvořily dokonalý štít proti zvědavým sousedům

Když se řekne domov, myslíme tím i pocit soukromí a klidu. Nikdo nechce, aby mu sousedé koukali až do talíře, ať už při snídani v kuchyni nebo při grilování na zahradě. A právě vaše zahrada, ta...

9. srpna 2025

Už u vás začaly růst houby? Pochlubte se svým úlovkem

Po tropických dnech prudké ochlazení a vydatný déšť. Pro lidský organismus prudká rána, pro houby možná vítaný impulz k zahájení růstu. A pro houbaře vyhlídka, že se z lesa nebudou vracet s prázdnými...

9. srpna 2025

Kocour přežil zkázu tří válečných lodí. Nepotopitelný Sam přeběhl od nacistů k Britům

Premium

Kočka prý má sedm životů. Černobílý roční kocourek Sam přežil za druhé světové války svou smrt během jednoho roku hned třikrát. Dožil pak v klidu v námořnickém domě v Belfastu jako válečný veterán....

8. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.