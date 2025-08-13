Pokud jste si mysleli, že headbanging a kroucení tělem patří jen na rockové koncerty nebo do hip-hopových klubů, mýlili byste se. Experti totiž zjistili, že kakaduové mají ve svém repertoáru nejméně 30 různých tanečních pohybů, včetně těchto dvou ikonických.
Rutiny, z nichž 17 je nově identifikovaných, mohou navíc předvádět i bez hudby, což ukazuje, že jejich taneční dovednosti jsou mnohem běžnější, komplexnější a rozmanitější, než se dříve myslelo.
Co je headbanging
Headbanging je akt prudkého třesení hlavou v rytmu hudby. Je běžný v rocku, punku, heavy metalu a dubstepu, kde headbanging často používají hudebníci na pódiu.
Headbanging je také běžný v tradičních islámských súfijských hudebních tradicích, jako je Qawwali na indickém subkontinentu a v Íránu.
Zdroj: Wikipedia
Vědci z Charles Sturt University v Austrálii a Bristol University ve Spojeném království analyzovali 45 videí z sociálních sítí, na kterých tančili kakaduové v zajetí. Mezi nově zdokumentované pohyby patří například „semi-circle high“, „downward head/foot sync“, „fluff“ a „jump turn“.
Výzkumníci také zjistili, že někteří ptáci si vytvářejí vlastní jedinečné taneční kreace kombinováním několika pohybů. Nejčastějším pohybem, který předvádělo 50 % ptáků, byl „downward“, při kterém kývají hlavou směrem dolů a přitom se dívají dopředu.
Druhým nejčastějším byl „sidestep“ (úkrok stranou), který provádělo 43,5 % kakaduů. Mezi další oblíbené pohyby patřil „fluff“, kdy si načechrávali peří, a již zmíněný headbang. Celkově byly běžnější pohyby, které zahrnovaly pouze hlavu, zatímco pohyby pouze s křídly byly nejméně časté.
Následně vědci zkoumali taneční chování šesti kakaduů ze tří různých druhů v zoologické zahradě Wagga Wagga v Austrálii. Pouštěli jim hudbu, podcast nebo žádný zvuk.
Zjistili, že všichni ptáci tančili bez ohledu na to, zda hudba hrála, nebo ne. Studie publikovaná v odborném časopise Plos One odhalila, že taneční chování se vyskytuje téměř u poloviny všech druhů kakaduů. Autoři uvádějí, že je třeba dalšího výzkumu, aby se zjistilo, zda je tanec ptáky baví a zda by podpora tohoto chování mohla zlepšit jejich životní pohodu v zajetí.
„Podobnosti s lidským tancem ztěžují argumenty proti dobře vyvinutým kognitivním a emocionálním procesům u papoušků a přehrávání hudby papouškům může zlepšit jejich pohodu. Další výzkum by byl přínosný k určení, zda může hudba u ptáků v zajetí vyvolat tanec a sloužit jako forma obohacení jejich prostředí,“ uvedl profesor Rafael Freire.
Výzkumnice Natasha Lubke dodala, že práce naznačuje, že pouštění hudby papouškům může být užitečným přístupem, jak obohatit jejich životy v zajetí a mít pozitivní dopady na jejich životní pohodu.
Před několika lety se kakadu jménem Snowball proslavil jako internetová senzace a pomohl vědcům studovat tanec u zvířat. Talentovaný pták ohromil výzkumníky 14 různými pohyby, když tančil na klasiky 80. let, jako jsou Another One Bites The Dust a Girls Just Want To Have Fun.
Kakadu se houpal ze strany na stranu, předváděl výpady a zvedal nohu do rytmu. Vědci z Kalifornské univerzity v San Diegu se domnívají, že jeho „pozoruhodně rozmanité spontánní pohyby“ ukazují, že tanec není omezen jen na lidi, ale je reakcí na hudbu.