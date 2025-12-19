Panda velká přežila jako zázrakem. Tajemství ohroženého symbolu Číny

Marek Burza
I pandy si čas od času zaslouží pořádný relax. Své o tom ví roztomilá pandí rodinka v čínské zoologické zahradě v Čchung-čchingu. Pandy se po obědě uvelebily k zaslouženému odpočinku na připravených židlích ve výběhu a započaly odpolední siestu.
Panda velká, ikonický symbol ochrany přírody a čínského národního dědictví, je fascinující medvěd, jehož životní styl a unikátní adaptace vzbuzují údiv. Ačkoliv její klidná povaha a záliba v odpočinku, jak dokazuje i pandí rodinka v Čchung-čchingu, může svádět k podceňování jejího významu.

Historie a biologické zvláštnosti pandy velké jsou hluboké a pozoruhodné, od její dávné evoluce až po kritické postavení v dnešní divoké přírodě.

Původ, evoluce a historické záznamy

Historie pandy velké (Ailuropoda melanoleuca) sahá miliony let zpět. Její předkové, nazývaní Ailurarctos, se objevili zhruba před 8 miliony lety.

Nejstarší známý předchůdce moderní pandy, Ailuropoda microta, žil před 2 až 3 miliony lety a byl o něco menší. Pandy se evolučně oddělily od ostatních medvědů a během doby ledové přežily ve střední a jižní Číně, postupně se specializujíce na bambusovou dietu.

V Číně našli fosilii pandy, může být až 200 tisíc let stará

V čínské kultuře byla panda po staletí spíše záhadou; starověké texty ji zmiňují pod různými jmény, jako je zōu-yú nebo . Byla považována za symbol síly a míru a její kožešina byla ceněným, avšak vzácným loveckým úlovkem. Západní svět ji poznal až v roce 1869 díky francouzskému misionáři a přírodovědci Armandu Davidovi.

Životní podmínky, prostředí a dieta

Pandy velké žijí výhradně v několika izolovaných horských oblastech centrální Číny, především v provinciích S’-čchuan, Šen-si a Kan-su. Jejich domovem jsou chladné, vlhké a husté bambusové lesy v nadmořských výškách mezi 1 200 a 3 100 metry.

Klíčovým faktorem pro jejich přežití je bambus, který tvoří až 99 % jejich potravy. Dospělá panda spotřebuje denně 12 až 38 kilogramů bambusu, který však má nízkou nutriční hodnotu, což je hlavní důvod, proč pandy tráví většinu času jídlem (až 14 hodin denně) nebo odpočinkem, aby ušetřily energii, podobně jako pandí rodinka v Čchung-čchingu.

VIDEO: Jedinečné záběry. Takto se narozená panda vyvíjela prvních 30 dnů

Pandy patří mezi šelmy (řád Carnivora), jejich trávicí systém je stále primárně masožravý a není schopen efektivně strávit celulózu, což je další z jejich velkých biologických zvláštností.

Kuriozity a zvláštnosti

  • Šestý prst (pseudo-palec): Nejznámější a nejdůležitější adaptací pandy je její „šestý prst“. Jedná se o prodlouženou zápěstní kost (radiální sezamoidní kost), kterou panda používá jako protistojný palec k pevnému uchopení bambusových stébel při louskání.
  • Barva: Ikonické černé a bílé zbarvení pandy slouží jako kamufláž v hustém stínu bambusových lesů, zatímco tmavé skvrny kolem očí mohou pomoci s oslněním sněhem a tmavé uši se podílejí na sociální signalizaci.
  • Ohrožený status: Pandy velké byly dlouho považovány za kriticky ohrožené, ale díky masivním čínským ochranářským snahám, které zahrnují tvorbu rezervací a programy na odchov v zajetí, byl jejich status v roce 2016 změněn na zranitelný. Přesto zůstávají závislé na ochraně a jsou extrémně citlivé na úbytek a fragmentaci jejich bambusových habitatů.

ROZSTŘEL: Čínské pandy by neměly být předmětem politikaření, uvedl Bobek
  • Samotářský život: Kromě krátkého období páření (zhruba jen 2 až 4 dny v roce) a času, který matky tráví s mláďaty, jsou pandy přísně samotářská zvířata.
19. prosince 2025

