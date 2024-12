VIDEO: Tisíce pand zaplavily hongkongské letiště

Dva a půl tisíce exponátů pand bylo v pondělí představeno na zahajovací ceremonii výstavy PANDA GO! FEST HK na hongkongském letišti. Tento víkend budou veřejně vystaveny na Avenue of Stars v Tsim Sha Tsui, populární nákupní čtvrti, než se přesunou během tohoto měsíce na tři další místa.

Panda velká Panda velká (Ailuropoda melanoleuca) je savec, větší druh medvěda řazený do čeledi medvědovití (Ursidae) a jediný žijící zástupce rodu Ailuropoda (panda). Vyznačuje se výraznou černobílou srstí a zavalitým tělem. Ačkoli patří do řádu masožravců (Carnivora), je to býložravec (přesněji možná folivor neboli listožravec), neboť více než 99 % jeho jídelníčku tvoří bambusové listy, stonky nebo výhonky. Příležitostně se však živí i jinými rostlinami, drobnými živočichy nebo dokonce mršinami.

Jedním z určených míst je Ocean Park, domov dvojčat, jejich rodičů a dvou dalších pand, které letos získal darem z Pekingu. Design šesti soch, vyrobených z recyklovaných gumových sudů a pryskyřic mezi dalšími materiály, byl inspirován těmito medvědy.

Mláďata – jejichž narození v srpnu učinilo jejich matku Ying Ying nejstarší první matkou pand na světě – by mohla potkat návštěvníky už v únoru.

Na samostatné akci pro média se v pondělí nová dvojice pand, An An a Ke Ke, které dorazily v září, zdála být uvolněná ve svém novém domově v Ocean Parku. An An si užíval konzumaci bambusu před kamerami a Ke Ke vylezl na instalaci. Setkání s veřejností je naplánováno na neděli.

Pandy jsou považovány za neoficiálního národního maskota Číny. Program půjčování obřích pand čínskými zoo zahraničním zoologickým zahradám je dlouho vnímán jako nástroj „měkké diplomacie“ Pekingu.

Zástupci hongkongského turistického průmyslu jsou optimističtí ohledně potenciálního dopadu umístění šesti pand, doufají, že to zvýší počet návštěvníků, i když péče o pandy v zajetí je nákladná. Úředníci povzbudili podniky, aby využily popularity medvědů a chopily se příležitostí, které někteří zákonodárci nazvali „panda ekonomikou“.

Organizátor výstavy také pozval některé renomované osobnosti, včetně hudebníka Pharrella Williamse, aby vytvořily speciální edice panda designů. Většina těchto speciálních soch bude vydražena online pro charitu a výtěžek bude věnován Ocean Parku na podporu snah o ochranu obřích pand.

Ying Ying a otec dvojčat Le Le jsou druhým párem pand, které byly Pekingem darovány Hongkongu od doby, kdy se v roce 1997 bývalá britská kolonie vrátila pod čínskou správu.

Prvním párem byli An An a Jia Jia, kteří dorazili v roce 1999. Jia Jia, která zemřela ve 38 letech v roce 2016, je nejstarší pandou, která kdy žila v zajetí. Průměrná délka života pandy ve volné přírodě je podle Světového fondu na ochranu přírody 14 až 20 let, zatímco v zajetí až 30 let.