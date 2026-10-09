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Panda nosila půl roku rovnátka jako dítě. Srovnala se jí křivá čelist?

Natálie Brabcová
  5:00
Na první pohled vypadají jako rovnátka pro dítě. Jen jejich pacient váží desítky kilogramů, živí se bambusem a má černobílý kožich. Čtyřletý panda Pej-sia je dostal kvůli křivé čelisti a po půl roce léčby už mohl znovu normálně jíst, kousat i polykat.

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Čelist se začala vychylovat už v mládí

Pej-sia neměl jednoduchý začátek života. Narodil se v roce 2022 v chovném centru pro pandy v Číně. Krátce po narození ho nešťastně poranila vlastní matka. Poraněnou měl levou přední nohu i čelist. Veterináři mu nakonec museli končetinu amputovat.

Když mu byly asi tři měsíce, ošetřovatelé si všimli, že se jeho dolní čelist postupně vychyluje doleva.

Nešlo jen o vzhled. Křivě rostoucí čelist mu začala ztěžovat sání i žvýkání a veterináři se obávali, že se potíže budou s věkem zhoršovat. Pozdější CT vyšetření ukázalo, že se obě strany lebky nevyvíjejí stejně.

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Lékaři použili postup známý z lidské ortodoncie

Právě tady přišel na řadu neobvyklý plán.

Veterináři z chovného centra spojili síly se stomatology ze Sečuánské univerzity a rozhodli se pandě pomoci metodou, která se běžně používá u lidských pacientů.

Nejprve mu naskenovali zuby a podle digitálního modelu připravili aparát přesně na míru. Ten pak připevnili k vybraným zubům a pomocí gumiček začali křivou čelist postupně srovnávat.

Zní to jednoduše, ale pacient měl jednu velkou nevýhodu. Byla to panda.

Gumičky mu museli měnit každý den

Léčba trvala šest měsíců.

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Pej-sia měl na zubech připevněný aparát se třemi gumičkami, které ošetřovatelé měnili každý den. Zpočátku se jich snažil zbavit, postupně si na ně ale zvykl. Gumičky netáhly na obou stranách stejně. Právě díky rozdílnému tahu se měla čelist postupně srovnat a lebka dál růst co nejrovnoměrněji.

Léčba tak v mnohém připomínala rovnátka u lidí, jen bylo potřeba všechno přizpůsobit pandí čelisti a zubům.

Rovnátka zabrala. Čelist se téměř srovnala

Výsledek překvapil i samotné odborníky.

Po šesti měsících se Pej-siova čelist téměř srovnala. Kontrolní CT ukázalo, že se zlepšila i souměrnost lebky, a panda mohla znovu normálně sát, kousat a polykat.

Dobře dopadly také zuby, na kterých byl aparát připevněný. Po jeho sundání zůstaly pevné a bez známek uvolnění.

První známý případ svého druhu

Pej-sia je podle autorů studie první známou pandou velkou, u které se podařilo podobným způsobem napravit vychýlenou dolní čelist.

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Nešlo tedy jen o neobvyklou léčbu jednoho zvířete. Podle Xianglonga Hana ze stomatologické nemocnice Sečuánské univerzity případ ukázal, že některé metody používané při léčbě lidí mohou po úpravě fungovat i u zvířat. Zkušenosti z Pej-siovy léčby tak mohou v budoucnu pomoci i při podobných potížích u dalších druhů.

Po těžkém začátku je dnes v dobré kondici

Dnes jsou Pej-siovi čtyři roky a žije v Pandím údolí, které patří k chovnému centru v čínském Čcheng-tu. Podle ošetřovatelů je v dobré kondici, normálně jí a následky léčby ho nijak neomezují.

Z problému jednoho zvířete se tak nakonec stal případ, který může pomoct i při léčbě dalších.

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