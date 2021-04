Ouessantská ovce je osvědčená miniaturní sekačka, říká chovatel

Dospělí beránci mohou mít až 49 cm a váží i okolo 22 kg, jsou tedy velcí asi jako středně velký pes. Benešovi stádečko svých černých a dvou bílých miniaturních oveček představili ve víkendovém pořadu televize Prima Na houpačce.

Stejně jako svou pečlivě zrekonstruovanou historickou usedlost na pozemku, který dříve s celou vesnicí patřil k brocenskému zámku a je součástí památkové zóny.

Jejich ovečky ovšem pocházejí z divokého a drsného ostrova Ouessant – u jihozápadního konce Lamanšského průlivu – patřícího k francouzské Bretani. „Právě díky tomu jsou velmi odolné a životaschopné, nedělá jim problém být celý rok venku,“ vysvětlil Tomáš Beneš, že tyto ovečky prošly přirozeným šlechtěním v sychravém a větrném podnebí ostrova, kde není moc pastvy. Proto tam přežily jen menší ovce, které se v nelehkých podmínkách dokázaly uživit. Díky tomu tedy nejsou náročné.

A jsou opravdu malé, nebývají obvykle vyšší než 40 až 49 cm, standard plemene jasně uvádí velikost pod půl metru. A jsou i poměrně vzácné, mívají totiž jen jedno mládě. Zřejmě si tak příroda pojistila, že ho matka uživí.

Výjimečné jsou tyto malé, obvykle černé ovečky i v tom, že jim stačí k celoročnímu uživení malá plocha. „Pro základní stádečko dvou tří oveček a beránka stačí zhruba 3000 m²,“ konstatuje chovatel s tím, že takhle velkou zahradu vám dvě tři ovečky spolehlivě vypasou. Pak už potřebují jen minerální liz, seno a samozřejmě přístup k vodě.

Tyto spolehlivé vypasačky trávy dávají i poměrně kvalitní vlnu, jak je u ovcí obvyklé, a libové křehké maso. Chovat je ovšem lze i za účelem rozšíření chovu nebo nabízet jehňátka dalším zájemcům o chov.

Jak takovou malinkou ovečku vybírat?

Podívat se na ouessantské ovečky můžete třeba v táborské zoo, případně lze oslovit přímo některého z chovatelů registrovaného v Kontrole užitkovosti u Svazu chovatelů ovcí a koz (SCHOK). Pokud byste sami měli o chov těchto oveček zájem, jen tak budete mít jistotu, že opravdu získáte zvíře tohoto plemene. I kdyby vám šlo jen o zájmový chov. Inzeráty v novinách raději vynechte.

Natáčení pořadu Na houpačce u manželů Benešových v Brocně.

„Pozor, i když má ovečka ušní známku, znamená to jen tolik, že je to registrované zvíře. Neznamená to, že je určitého plemene a opravdu čistokrevné,“ vysvětlila pro iDNES.cz chovatelka Lenka Benešová.

Pro představu: kvalitní čistokrevnou chovnou ovečku nebo beránka ouessantského plemene v bílé nebo v černé pořídíte kolem 8 tisíc Kč. „Hnědých jehňátek se rodí nejméně, je to spíše výjimečné zbarvení, tak je o ně největší zájem, což zvyšuje jejich cenu,“ říká zkušená chovatelka.

A dodává, že pro jakýkoliv, i zájmový chov je důležité, aby beránek byl kvalitní papírový plemeník s dobrými geny, které bude předávat svým potomkům: „Kvalita stáda totiž stojí na kvalitě plemenného beránka.“ Ví, o čem mluví. V jejich 86hlavém stádečku se právě prohání 16 jehňátek.