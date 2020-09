VIDEO: Orangutan hledal jídlo a zaběhl se až na plantáž. Honili ho týdny

Orangutani se do plantáže nedostali náhodou, prostě šli za potravou. Záchranáři na plantáži našli pět jedinců. „Čtyři z nich se nám bez problémů podařilo vrátit zpět do volné přírody, s výjimkou tohoto samce, který stále zůstával na plantáži,“ řekla veterinářka indonéské záchranné služby Andiri Nurillahová. Pro jeho záchranu bylo třeba uspořádat zvláštní operaci.

Trvalo to pár týdnů, ale nakonec se podařilo orangutana dohledat, uspat a převézt do bezpečnější oblasti lesa. Podle záchranářů byl v celkem dobrém zdravotním stavu, až na nějaké oděrky a zlomeninu prstu.



Operace byla o to náročnější, že Boncel, jak ho nazvali, byl statný samec lidoopa ve věku 30–40 let. Vzhledem k tomu, že samci orangutanů mají až kolem 75 kilogramů, jinak než pomocí uspání nešlo převoz uskutečnit. V divoké přírodě se orangutani dožívají až 45 let, takže jedinec byl v pokročilém věku.

Orangutani jsou horkým tématem zvláště v oblasti Bornea a Sumatry, kde kvůli kácení lesů a jejich proměny v plantáže palmy olejné rychle ztrácejí své přirozené prostředí. Podle organizací starajících se o ochranu životního prostředí a jednotlivých druhů, například IUCN - Mezinárodní unie pro ochranu přírody, se za posledních 60 let snížila populace orangutanů zhruba o 50 procent. Zbývá tak posledních asi 100 tisíc jedinců.