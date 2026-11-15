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Opičáka odvrhla matka a utěšoval ho plyšový orangutan. Teď se role obrátily

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Opičáka Punche odvrhla vlastní matka hned po narození. Útěchu pak hledal u plyšového orangutana a utíkal se k němu schovat, kdykoli ho ostatní makaci v tlupě odehnali. Videa z jeho mládí pak obletěla svět a mladého makaka proslavila po celém světě. Teď je to on, kdo na videu ze objímá mládě a probírá mu srst.

Nové video ze zoo v Ičikawě

Ještě letos v březnu Zoologická a botanická zahrada Ičikawa uklidňovala fanoušky zprávou, že v tlupě přibývá opic, které se o Punche starají nebo si s ním hrají. Po roce se objevilo další video, kde Punch vystupuje v roli ochranitele, který objímá mládě a probírá mu srst na hlavě a na krku. Za osm měsíců se role obrátily.

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Od plyšáka k tlupě

Punch se narodil 26. července 2025 a místo matky ho od prvních dní krmili z lahve dva ošetřovatelé. Jako její náhradu dostal plyšového orangutana z IKEA. V polovině ledna ho zoo začala začleňovat do tlupy na Opičí hoře (Saruyama), kde ho ostatní makaci zpočátku odháněli. Zoo 10. března uvedla, že nic nenasvědčuje útokům, které by ohrožovaly jeho život, a že jde o ukázňování běžné v přísně hierarchické tlupě.

Z tlupy ho nevyjme, protože by se do ní pak už nemusel vrátit. K prvním narozeninám v červenci dostal na 2 500 přání od fanoušků.

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Samci makaků se o cizí mláďata starají, ale málokdy

Že se samci makaků červenolících o mláďata starat umějí, vědí primatologové už od 50. let. Popsal to japonský badatel Džuničiró Itani, který od roku 1953 sledoval tlupu na hoře Takasakijama. Samci podle něj mláďata objímali, nosili je a chránili, a to hlavně v období porodů. Výsledky shrnul v roce 1959 v práci o takzvané otcovské péči.

Jak vzácné to je, ukázala až studie z roku 2021 v časopise Primates. Makaci červenolící v ní vycházejí jako druh, jehož dospělí samci se mezi makaky starají o mláďata nejméně. Japonští vědci 30 let sledovali volně žijící tlupu v Kacujamě. Z 31 dospělých samců, kteří v ní celou tu dobu patřili k jádru tlupy, se o mládě staralo jen jedenáct z nich. Někteří z nich pečovali o víc mláďat, studie tak popisuje 17 případů.

Komu samci pomáhají

Samci přitom nepečovali o jakákoli mláďata. V 15 ze 17 případů pečoval samec o samičku, která s ním nebyla příbuzná po matce, a její matka měla v tlupě nízké postavení.

Kdy péče začíná a jak dlouho trvá

Většina případů začala mezi lednem a březnem, tedy na konci období páření a na začátku období porodů. Během páření, od října do prosince, vědci péči zaznamenali jen výjimečně. A dlouho nevydrží. Ve 12 ze 17 případů skončila do půl roku, ve zbylých trvala nejméně rok.

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Témata: narozeniny, porod

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