Drží je zaživa nad ohněm kvůli želvovině. Bioložka o pytláctví a nutné ochraně želv

Hana Vašina Svobodová

Silvie Jurečková
  20:00
Miliony let pomáhaly udržovat zdravé oceány, teď jsou téměř na vyhynutí. Vedle přirozených predátorů může za úbytek mořských želv hlavně člověk. Pytláci, kteří kradou želví vajíčka a posílají je do čínských restaurací. Rybáři nabírající je do vlečných sítích, kde se následně zamotané želvy utopí. Turisté, kteří si kupují želví náramky a nahánějí želvy kvůli jedné fotce. Bioložka Hana Vašina Svobodová se rozhodla založit na Šrí Lance a v Indonésii organizaci na ochranu želv.

Proč je nutné chránit mořské želvy?
Želvy jsou na Zemi už více než 110 milionů let a za tu dobu si v oceánech vytvořily nezastupitelnou roli. Například karety obrovské jsou v dospělosti vegetariánky a živí se mořskou trávou. Tím, že ji okusují, udržují mořské louky zdravé a husté. Ty pak slouží jako školky pro malé ryby, které se v nich ukrývají, než vyrostou. Díky tomu mají rybáři co lovit. Nebo karety pravé se zase živí houbovci (primitivní vodní tvor s vakovitým tělem živící se filtrací vody, pozn. red.), kteří jinak přerůstají korálové útesy. Želvy je drží pod kontrolou, čímž umožňují korálům růst a zachovávat pestrost útesů.

Když se říká, že někdo brečí jako želva, není to jen rčení. Při kladení vajec želvám opravdu tečou slzy. Biologové to vysvětlují jako způsob, jak se zbavují soli. Ale proč právě v tu chvíli? Když plavou v moři, neslzí. Když se vracejí na pobřeží, také ne.

Krmítko v americkém Ohiu

