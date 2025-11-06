Proč je nutné chránit mořské želvy?
Želvy jsou na Zemi už více než 110 milionů let a za tu dobu si v oceánech vytvořily nezastupitelnou roli. Například karety obrovské jsou v dospělosti vegetariánky a živí se mořskou trávou. Tím, že ji okusují, udržují mořské louky zdravé a husté. Ty pak slouží jako školky pro malé ryby, které se v nich ukrývají, než vyrostou. Díky tomu mají rybáři co lovit. Nebo karety pravé se zase živí houbovci (primitivní vodní tvor s vakovitým tělem živící se filtrací vody, pozn. red.), kteří jinak přerůstají korálové útesy. Želvy je drží pod kontrolou, čímž umožňují korálům růst a zachovávat pestrost útesů.
Když se říká, že někdo brečí jako želva, není to jen rčení. Při kladení vajec želvám opravdu tečou slzy. Biologové to vysvětlují jako způsob, jak se zbavují soli. Ale proč právě v tu chvíli? Když plavou v moři, neslzí. Když se vracejí na pobřeží, také ne.