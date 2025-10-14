Jak se zbavit zápachu z tlamy u psa? Tipy na čištění a prevenci

To, že pejsci často nevoní po růžích, ví většina chovatelů. Nejvíce problémová, co se týká zápachu pak bývá tlama, a to může být obtěžující nejen pro okolí pejska, ale i pro něj samotného, protože tento jev může znamenat i možná onemocnění.
Odstranění zubního kamene raději nechte na veterinárním lékaři.

Odstranění zubního kamene raději nechte na veterinárním lékaři. | foto: Shutterstock

Pořídit můžete buď speciální zubní kartáček, nebo použít měkký dětský.
O dočištění zadních zubů a stoliček se umí postarat speciálně tvarované...
O dočištění zadních zubů a stoliček se umí postarat speciálně tvarované...
Psu lze zuby čistit prstovým měkkým kartáčkem nebo klasickým. Buď čistě...
Občasný zápach z tlamy (halitóza) je přirozený, ale pokud se jedná o dlouhodobý a intenzivní problém, měli bychom ho začít řešit. Nepříjemný „odér“ většinou vzniká ze špatné zubní hygieny tzn. ze vzniku zubního kamene či zánětu dásní.

To se pozná podle toho, že má pes na zubech hnědý či žlutý povlak a má červené dásně. Pokud má zuby i dásně v pořádku, zápach může mít i vážnější zdravotní důvod, jako je onemocnění žaludku či jater. Rozhodně proto pejska nechte vyšetřit u veterináře.

Pozor na pojídání výkalů

Občasný zápach může způsobovat i aromatická strava, jako jsou například rybí granule (především z lososa). Velmi „nehezkým“ důvodem zápachu, ale může být u psů i pojídání výkalů.

Bohužel mnoho z nich si tímto „zpestřuje“ svůj jídelníček. Pokud víte, že i váš pes má s tímto problém, je nutné ho při venčení více hlídat či mu dávat venku náhubek. Výkaly mohou kromě špatného dechu způsobit mnoho žaludečních problémů a střevních parazitů.

Když váš pes nevypadá jako vlk, o čištění jeho zubů se musíte postarat

Kartáček i mořská řasa pomohou

Stejně jako u lidí může nepříjemný dech u psů způsobit i zbytky jídla (především, pokud je krmíte měkkým krmivem). Čistěte proto psovi několikrát do týdne zuby kartáčkem (ideálně 2× až 3×).

Používejte však speciální psí pasty. Ty lidské by mu mohly zdravotně ublížit.

Čištění kartáčkem může být pro psa nepříjemné. Zkuste ho proto na čištění kartáčkem připravit již v mladém věku. Používejte speciální gumový kartáček, který si navlečete na prst.

Pět nemocí psů, které vznikají ze špatné stravy. Potrápí a mohou zabíjet

Dobrou volbou je také do vody či krmiva přidávat výtažek z hnědé mořské řasy (Kelpa). Ta pomáhá potlačovat vznik zápachu i zubního plaku. Není aromatická, takže ji v jídle ani pití neucítí.

Suché granule prevencí proti zubnímu plaku

„Nespolupracuje-li pes při čištění kartáčkem, volte variantu dentálních pamlsků. Vhodné jsou tvrdé abrazivní pamlsky, které pomáhají odstraňovat zubní kámen a zároveň i masírují a prokrvují dásně. Vhodnou prevencí jsou i tvrdé granule, při jejich chroupání se odstraňuje zubní kámen. Krmíte-li syrovou stravou, kromě granulí sušených za studena můžete pejskovi do krmiva dávat tvrdou zeleninu, jako je mrkev nebo celer, ta pomáhá k přirozenému obrušování zubů,“ říká odborník na výživu psů Jiří Švihálek.

Péče o zuby mazlíčků je základ. Bez ní přijdou záněty a infekce

K lepším zubům pomůže i tvrdá syrová kost (nejlépe hovězí). Pokud bude kost obalená masem, tak psa od čištění již neodtrhnete. Dentální hygieně se můžete věnovat i při venčení – zkuste při procházkách pejsky motivovat k tomu, aby okusovali klacíky.

