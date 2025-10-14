Občasný zápach z tlamy (halitóza) je přirozený, ale pokud se jedná o dlouhodobý a intenzivní problém, měli bychom ho začít řešit. Nepříjemný „odér“ většinou vzniká ze špatné zubní hygieny tzn. ze vzniku zubního kamene či zánětu dásní.
To se pozná podle toho, že má pes na zubech hnědý či žlutý povlak a má červené dásně. Pokud má zuby i dásně v pořádku, zápach může mít i vážnější zdravotní důvod, jako je onemocnění žaludku či jater. Rozhodně proto pejska nechte vyšetřit u veterináře.
Pozor na pojídání výkalů
|
23. února 2023
Občasný zápach může způsobovat i aromatická strava, jako jsou například rybí granule (především z lososa). Velmi „nehezkým“ důvodem zápachu, ale může být u psů i pojídání výkalů.
Bohužel mnoho z nich si tímto „zpestřuje“ svůj jídelníček. Pokud víte, že i váš pes má s tímto problém, je nutné ho při venčení více hlídat či mu dávat venku náhubek. Výkaly mohou kromě špatného dechu způsobit mnoho žaludečních problémů a střevních parazitů.
|
Když váš pes nevypadá jako vlk, o čištění jeho zubů se musíte postarat
Kartáček i mořská řasa pomohou
Stejně jako u lidí může nepříjemný dech u psů způsobit i zbytky jídla (především, pokud je krmíte měkkým krmivem). Čistěte proto psovi několikrát do týdne zuby kartáčkem (ideálně 2× až 3×).
Používejte však speciální psí pasty. Ty lidské by mu mohly zdravotně ublížit.
Čištění kartáčkem může být pro psa nepříjemné. Zkuste ho proto na čištění kartáčkem připravit již v mladém věku. Používejte speciální gumový kartáček, který si navlečete na prst.
|
Pět nemocí psů, které vznikají ze špatné stravy. Potrápí a mohou zabíjet
Dobrou volbou je také do vody či krmiva přidávat výtažek z hnědé mořské řasy (Kelpa). Ta pomáhá potlačovat vznik zápachu i zubního plaku. Není aromatická, takže ji v jídle ani pití neucítí.
Suché granule prevencí proti zubnímu plaku
„Nespolupracuje-li pes při čištění kartáčkem, volte variantu dentálních pamlsků. Vhodné jsou tvrdé abrazivní pamlsky, které pomáhají odstraňovat zubní kámen a zároveň i masírují a prokrvují dásně. Vhodnou prevencí jsou i tvrdé granule, při jejich chroupání se odstraňuje zubní kámen. Krmíte-li syrovou stravou, kromě granulí sušených za studena můžete pejskovi do krmiva dávat tvrdou zeleninu, jako je mrkev nebo celer, ta pomáhá k přirozenému obrušování zubů,“ říká odborník na výživu psů Jiří Švihálek.
|
Péče o zuby mazlíčků je základ. Bez ní přijdou záněty a infekce
K lepším zubům pomůže i tvrdá syrová kost (nejlépe hovězí). Pokud bude kost obalená masem, tak psa od čištění již neodtrhnete. Dentální hygieně se můžete věnovat i při venčení – zkuste při procházkách pejsky motivovat k tomu, aby okusovali klacíky.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-15 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-30 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.