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Který je pro vás favorit?
Autor: Gemini
Mezi nejoblíbenější psí plemena v roce 2026 v Česku dlouhodobě patří německý ovčák, jezevčík a čivava. Celosvětově a v žebříčcích American Kennel Clubu pak vévodí francouzský buldoček společně s labradorským a zlatým retrívrem. Německý ovčák je dlouhodobě nejpopulárnější plemeno v Česku. Vyniká vysokou inteligencí, všestranností a oddaností své rodině.
Autor: Ondřej Littera, MAFRA
Jezevčík je druhé nejrozšířenější plemeno u nás. Je to odvážný, houževnatý a bystrý společník s loveckými kořeny.
Autor: Jan Tichý
Čivava je nejmenší psí plemeno světa, které si Češi oblíbili pro jeho skladnost do bytu. Má temperamentní povahu a silně se váže na svého majitele.
Autor: Hobby.cz
Australský ovčák je velmi populární a aktivní pastevecký pes. Hodí se pro sportovně založené majitele a skvěle zvládá psí sporty.
Autor: australak.cz
Border kolie je mimořádně inteligentní a učenlivé plemeno. Vyžaduje hodně fyzického pohybu i mentálního zaměstnání.
Autor: Dalibor Glück, MAFRA
Labradorský retrívr je přátelský, nekonfliktní a milující rodinný pes. Snadno se cvičí a miluje vodu i aportování.
Autor: Profimedia.cz
Stafordšírský bulteriér je svalnatý, ale k lidem mimořádně přátelský a oddaný pes. Je známý svou láskou k dětem a hravostí.
Autor: Milan Nosek
Jorkšírský teriér je drobný, sebevědomý a živý společník ideální do městských bytů. Jeho dlouhá srst téměř nelíná, ale vyžaduje pravidelnou péči.
Autor: Royal Canin
Zlatý retrívr. Něžný, trpělivý a velmi společenský pes. Je skvělou volbou pro rodiny s dětmi i pro úplné začátečníky.
Autor: Guinnessova kniha rekordů
Německý špic je živý, ostražitý a nenáročný společník s bohatou srstí. Chová se v několika velikostních rázech od trpasličího po vlčího.
Autor: Profimedia.cz
Francouzský buldoček je nejoblíbenější plemeno v USA podle žebříčku AKC. Je klidný, přizpůsobivý a nevyžaduje extrémní dávky pohybu.
Autor: boxbullbohemia.com
Pudl je vysoce inteligentní pes dostupný ve čtyřech velikostech od toy po královského. Má kadeřavou srst, která minimálně líná.
Autor: Nicole Zahrádková
Bígl je veselý, zvídavý a smečkový lovecký pes střední velikosti. Potřebuje důslednou výchovu kvůli silnému loveckému pudu.
Autor: Mara Diatka, pro iDNES.cz
Bernský salašnický pes je klidný, vyrovnaný a dobrosrdečný obr. Skvěle se hodí k domu se zahradou a k rodině.
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Rotvajler je sebevědomý, loajální a silný hlídací pes. V rukou zkušeného majitele je to vyrovnaný a oddaný ochránce.
Autor: MP Pardubice
Německý krátkosrstý ohař je elegantní, rychlý a vytrvalý lovecký pes. Potřebuje aktivního majitele a dostatek pohybu v přírodě.
Autor: Pointteri, Creative Commons
Anglický buldok je rozvážný, přátelský a klidný společník s typickým vzhledem. Hodí se spíše pro klidnější životní styl bez velké fyzické zátěže.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Kavalír King Charles španěl je něžný, tichý a nekonfliktní společenský pes. Snadno se přizpůsobí životu v menším bytě i aktivnějším procházkám.
Autor: Profimedia.cz
Maltézský psík je malý, hravý a přítulný pes se sněhobílou srstí. Patří mezi plemena vhodná do bytu a na klidnou práci z domova.
Autor: Dominika Jandová, pro iDNES.cz
Bišonek je veselý, společenský a přizpůsobivý psík s nadýchanou bílou srstí. Dobře vychází s dětmi i ostatními domácími mazlíčky.
Autor: Reuters, Reuters