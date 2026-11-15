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Zahrada u moderního domu u Sázavy nabízí spoustu zábavy, výhledy i dvě hřiště
Moderní dům usazený ve svahu v Posázaví, s nádherným výhledem do okolní krajiny, disponuje zahradou o rozloze zhruba dvou tisíc metrů čtverečních. Když ho poprvé navštívil zahradní designér Ferdinand...
Psi, kterým Češi neodolají. Podívejte se na výběr populárních plemen
Mezi nejoblíbenější psí plemena v roce 2026 v Česku dlouhodobě patří německý ovčák, jezevčík a čivava. Celosvětově a v žebříčcích American Kennel Clubu pak vévodí francouzský buldoček společně s...
Od malých zahrad s bazénem po pražský vnitroblok. Představujeme Zahrady roku
Pět zahradních profíků si letos poctivě prošlo 17 zahrad přihlášených do 18. ročníku soutěže Zahrada roku 2026, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně. Porota udělila šest ocenění. Dvě zlaté,...
Vojta Kotek dovezl na farmu kachny a hereckého kolegu ze Zrádců. Pro manželku
Je neuvěřitelné, jak si s Vojtou Kotkem hraje voda a kamení, respektive žulové bloky na pozemku, kde buduje svou rodinnou farmu. Bio farmu. A jak už se tomu méně a méně brání, protože voda si stejně...
Otestovali krmiva, většinu by neměl žrát ani pes. Jen tři prošla
V Brně proběhl kongres, kde se probíraly výsledky dvouletého výzkumu kvality psího krmiva. Překvapivé bylo zjištění, že povolovací proces pro to, aby byl výrobek připuštěn do výroby, je extrémně...
Opičáka odvrhla matka a utěšoval ho plyšový orangutan. Teď se role obrátily
Opičáka Punche odvrhla vlastní matka hned po narození. Útěchu pak hledal u plyšového orangutana a utíkal se k němu schovat, kdykoli ho ostatní makaci v tlupě odehnali. Videa z jeho mládí pak obletěla...
Genitálie používají na obranu. Noční motýli lišajové se jimi brání netopýrům
V evolučním závodě ve zbrojení trvajícím už 65 milionů let vytáhli lišajové na netopýry jako hlavní zbraň své pohlavní orgány. Neméně zajímavě se ovšem dokážou bránit i jiné druhy.
Psi, kterým Češi neodolají. Podívejte se na výběr populárních plemen
Mezi nejoblíbenější psí plemena v roce 2026 v Česku dlouhodobě patří německý ovčák, jezevčík a čivava. Celosvětově a v žebříčcích American Kennel Clubu pak vévodí francouzský buldoček společně s...
Hobby dogging byl vtip z klubovny. Teď lidé venčí psy, kteří neexistují
Skupina lidí s prázdnými vodítky přeskakuje překážky, rozdává povely a chválí psy, které nikdo nevidí. Video z kurzu takzvaného hobby doggingu se tento týden znovu šíří po sociálních sítích, nové...
Vojta Kotek dovezl na farmu kachny a hereckého kolegu ze Zrádců. Pro manželku
Je neuvěřitelné, jak si s Vojtou Kotkem hraje voda a kamení, respektive žulové bloky na pozemku, kde buduje svou rodinnou farmu. Bio farmu. A jak už se tomu méně a méně brání, protože voda si stejně...
Zvířata znají lék na naše nemoci. Co se můžeme naučit od medvědů a rypošů?
Rány bez jizev, obezita bez cukrovky a dlouhý život bez rakoviny. Pro nás, obyčejné příslušníky druhu Homo sapiens, to zní jako nedostižný sen. Mnozí živí tvorové to však zvládají levou zadní a ještě...
Fenka utekla z poločasového závodu na fotbale. Stala se hvězdou přenosu
Poločasová přestávka v zápase NFL mezi Carolina Panthers a Denver Broncos měla patřit krátkému závodu psů. Jedna fenka corgi ovšem po doběhu usoudila, že její běh ještě nekončí. Lidé z ochranky i...
Dali domov černé kočce či psovi a dokážou čelit mýtům. Čtenáři iDNES.cz bodují
Racionálnímu člověku to může připadat absurdní, nicméně syndrom černého psa, respektive syndrom černé kočky, opravdu existuje. Pracovníci z útulků by mohli vyprávět. Roztomilá, světle zbarvená...
Pštros přehazuje krk přes holou hlavu farmáře. Proč ho láká pleška?
Pštros skloní dlouhý krk a opatrně ho přehodí přes holou hlavu farmáře, jako by se ji snažil hlídat. Video z japonské pštrosí farmy se šíří po sociálních sítích a internet má vysvětlení po ruce:...
Od malých zahrad s bazénem po pražský vnitroblok. Představujeme Zahrady roku
Pět zahradních profíků si letos poctivě prošlo 17 zahrad přihlášených do 18. ročníku soutěže Zahrada roku 2026, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně. Porota udělila šest ocenění. Dvě zlaté,...
Godzilla z dílků Lega vyráží do boje. Měří 70 cm a chrlí ikonický paprsek
Nová Godzilla je tu a rovnou s rekordem. Set 21375 z řady Ideas má 5 363 dílků, víc než kterýkoli jiný set postavený podle fanouškovského návrhu. Hotová Godzilla měří přes půl metru, hýbe hlavou,...
Česká pálenka má špatnou pověst kvůli domácím destilátům, vysvětluje odborník
Některé domácí pálenky by bez váhání vylil do kanálu. Přesto podnikatel a znalec Jakub Gottwald věří, že české destiláty můžou patřit ke světové špičce. Chce to jen péči, znalosti a trochu umu....