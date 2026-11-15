Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Psi, kterým Češi neodolají. Podívejte se na výběr populárních plemen

Marek Burza
Fotočlánek
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Který je pro vás favorit? Německý ovčák Alpský jezevčíkovitý brakýř Čivava Australský ovčák Border kolie Labradorský retrívr se stal za rok 2011 nejoblíbenějším psem USA. U mnohých stafíci vzbuzují respekt, ani nemusí zívat, Málokdo tuší, že je to... Jorkšírský teriér Konkurence wimbledonským sběračům míčků. Finley, šestiletý zlatý retrívr z... Německý špic Štěně francouzského buldočka v plavé variantě
Mezi nejoblíbenější psí plemena v roce 2026 v Česku dlouhodobě patří německý ovčák, jezevčík a čivava. Celosvětově a v žebříčcích American Kennel Clubu pak vévodí francouzský buldoček společně s labradorským a zlatým retrívrem.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Zahrada u moderního domu u Sázavy nabízí spoustu zábavy, výhledy i dvě hřiště

atelier Flera, Ferdinand Leffler, zahrada, podzim, zelená střecha, Sázava

Moderní dům usazený ve svahu v Posázaví, s nádherným výhledem do okolní krajiny, disponuje zahradou o rozloze zhruba dvou tisíc metrů čtverečních. Když ho poprvé navštívil zahradní designér Ferdinand...

Psi, kterým Češi neodolají. Podívejte se na výběr populárních plemen

Který je pro vás favorit?

Mezi nejoblíbenější psí plemena v roce 2026 v Česku dlouhodobě patří německý ovčák, jezevčík a čivava. Celosvětově a v žebříčcích American Kennel Clubu pak vévodí francouzský buldoček společně s...

Od malých zahrad s bazénem po pražský vnitroblok. Představujeme Zahrady roku

V 18. ročníku soutěže Zahrada roku 2026, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně, pětičlenná odborná porota udělila šest ocenění: dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile, a zvláštní cenu poroty.

Pět zahradních profíků si letos poctivě prošlo 17 zahrad přihlášených do 18. ročníku soutěže Zahrada roku 2026, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně. Porota udělila šest ocenění. Dvě zlaté,...

Vojta Kotek dovezl na farmu kachny a hereckého kolegu ze Zrádců. Pro manželku

Farma Vojty Kotka II., 4. díl, kůň, Radana, kachny, rybníček, oplocení, brambory

Je neuvěřitelné, jak si s Vojtou Kotkem hraje voda a kamení, respektive žulové bloky na pozemku, kde buduje svou rodinnou farmu. Bio farmu. A jak už se tomu méně a méně brání, protože voda si stejně...

Otestovali krmiva, většinu by neměl žrát ani pes. Jen tři prošla

ilustrační snímek

V Brně proběhl kongres, kde se probíraly výsledky dvouletého výzkumu kvality psího krmiva. Překvapivé bylo zjištění, že povolovací proces pro to, aby byl výrobek připuštěn do výroby, je extrémně...

Opičáka odvrhla matka a utěšoval ho plyšový orangutan. Teď se role obrátily

Makak Punch se proslavil mazlením s plyšovým orangutanem. Teď se sám stará o mláďata.

Opičáka Punche odvrhla vlastní matka hned po narození. Útěchu pak hledal u plyšového orangutana a utíkal se k němu schovat, kdykoli ho ostatní makaci v tlupě odehnali. Videa z jeho mládí pak obletěla...

15. listopadu 2026

Genitálie používají na obranu. Noční motýli lišajové se jimi brání netopýrům

Premium
Lišaj smrtihlav

V evolučním závodě ve zbrojení trvajícím už 65 milionů let vytáhli lišajové na netopýry jako hlavní zbraň své pohlavní orgány. Neméně zajímavě se ovšem dokážou bránit i jiné druhy.

15. listopadu 2026

Psi, kterým Češi neodolají. Podívejte se na výběr populárních plemen

Který je pro vás favorit?

Mezi nejoblíbenější psí plemena v roce 2026 v Česku dlouhodobě patří německý ovčák, jezevčík a čivava. Celosvětově a v žebříčcích American Kennel Clubu pak vévodí francouzský buldoček společně s...

15. listopadu 2026

Hobby dogging byl vtip z klubovny. Teď lidé venčí psy, kteří neexistují

V Německu lidé venčí imaginární psy, trénují s nimi i překážky

Skupina lidí s prázdnými vodítky přeskakuje překážky, rozdává povely a chválí psy, které nikdo nevidí. Video z kurzu takzvaného hobby doggingu se tento týden znovu šíří po sociálních sítích, nové...

14. listopadu 2026

Vojta Kotek dovezl na farmu kachny a hereckého kolegu ze Zrádců. Pro manželku

Farma Vojty Kotka II., 4. díl, kůň, Radana, kachny, rybníček, oplocení, brambory

Je neuvěřitelné, jak si s Vojtou Kotkem hraje voda a kamení, respektive žulové bloky na pozemku, kde buduje svou rodinnou farmu. Bio farmu. A jak už se tomu méně a méně brání, protože voda si stejně...

14. listopadu 2026

Zvířata znají lék na naše nemoci. Co se můžeme naučit od medvědů a rypošů?

Premium
Rypoš lysý

Rány bez jizev, obezita bez cukrovky a dlouhý život bez rakoviny. Pro nás, obyčejné příslušníky druhu Homo sapiens, to zní jako nedostižný sen. Mnozí živí tvorové to však zvládají levou zadní a ještě...

14. listopadu 2026

Fenka utekla z poločasového závodu na fotbale. Stala se hvězdou přenosu

ilustrační snímek

Poločasová přestávka v zápase NFL mezi Carolina Panthers a Denver Broncos měla patřit krátkému závodu psů. Jedna fenka corgi ovšem po doběhu usoudila, že její běh ještě nekončí. Lidé z ochranky i...

13. listopadu 2026

Dali domov černé kočce či psovi a dokážou čelit mýtům. Čtenáři iDNES.cz bodují

Letící stafík ve vzduchu

Racionálnímu člověku to může připadat absurdní, nicméně syndrom černého psa, respektive syndrom černé kočky, opravdu existuje. Pracovníci z útulků by mohli vyprávět. Roztomilá, světle zbarvená...

13. listopadu 2026

Pštros přehazuje krk přes holou hlavu farmáře. Proč ho láká pleška?

ilustrační snímek

Pštros skloní dlouhý krk a opatrně ho přehodí přes holou hlavu farmáře, jako by se ji snažil hlídat. Video z japonské pštrosí farmy se šíří po sociálních sítích a internet má vysvětlení po ruce:...

12. listopadu 2026

Od malých zahrad s bazénem po pražský vnitroblok. Představujeme Zahrady roku

V 18. ročníku soutěže Zahrada roku 2026, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně, pětičlenná odborná porota udělila šest ocenění: dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile, a zvláštní cenu poroty.

Pět zahradních profíků si letos poctivě prošlo 17 zahrad přihlášených do 18. ročníku soutěže Zahrada roku 2026, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně. Porota udělila šest ocenění. Dvě zlaté,...

12. listopadu 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Godzilla z dílků Lega vyráží do boje. Měří 70 cm a chrlí ikonický paprsek

Nová Godzilla je tu a rovnou s rekordem. Set 21375 z řady Ideas má 5 363 dílků,...

Nová Godzilla je tu a rovnou s rekordem. Set 21375 z řady Ideas má 5 363 dílků, víc než kterýkoli jiný set postavený podle fanouškovského návrhu. Hotová Godzilla měří přes půl metru, hýbe hlavou,...

12. listopadu 2026

Česká pálenka má špatnou pověst kvůli domácím destilátům, vysvětluje odborník

Premium
Jakub Gottwald

Některé domácí pálenky by bez váhání vylil do kanálu. Přesto podnikatel a znalec Jakub Gottwald věří, že české destiláty můžou patřit ke světové špičce. Chce to jen péči, znalosti a trochu umu....

11. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.