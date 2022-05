Nový pavilon goril ožívá, brzy se přistěhuje i Richard s rodinou

Nový pavilon goril Zoo Praha se pro návštěvníky slavnostně otevře 28. září při příležitosti 91. výročí svého založení, ale už teď si v něm pomalu zvykají guerézy pláštíkové, kočkodani Brazzovi či krysy obrovské. A gorily se do něj možná budou stěhovat již následující týden, takže příštích pár dní máte poslední příležitost vidět Richarda se samicemi Kijivu, Kambou, Shindou a malým Ajabuem ještě v původním pavilonu. Mladí samci Kiburi a Nuru v něm zůstanou, dospěli do věku, kdy se sluší osamostatnit se.

„Do našeho nového pavilonu goril přestěhujeme samce Richarda, samice Kijivu, Shindu a Kambu a nejmladšího Ajabua. Dvanáctiletého Kiburiho a devítiletého Nurua, kteří se svou rodinou již pohromadě zůstat nemohou, ponecháme v pavilonu starém. Nakonec jsme se tak přece jen rozhodli pro variantu, kterou jsme po celá léta zvažovali a která nám byla doporučována i příslušným chovným programem EAZA: oddělit samčí skupinu od té rodinné nejen zdmi, nýbrž i umístěním v různých částech areálu, a současně si v novém pavilonu zachovat dostatek rezervního prostoru,“ vysvětlil ve svém sloupku pro MF Dnes důvody tohoto řešení Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha.

Do nového pavilonu se přestěhuje Richard, samice Shinda s malým Ajabuem, Kamba a Kijivu.

„A rovnou přiznávám, že to pro nás bude možná vůbec nejobtížnější den z celé té předlouhé řady dnů, kdy jsme usilovali o to, aby tento pavilon vůbec mohl vzniknout, a kdy probíhala jeho výstavba a dokončování,“ dodal k vlastnímu stěhování goril. „Nejsložitější bude přesun Richarda a samic, zatímco s mladými samci by vše mělo jít o poznání jednodušeji. Ostatně i skutečnost, že případná povodňová evakuace Kiburiho a Nurua ze starého pavilonu by neměla být příliš problematická, přispěla k našemu rozhodnutí ponechat je na místě.“

Jak prozradila už loňská prohlídka ještě rozestavěného pavilonu, ten svou atmosférou návštěvníky pomyslně přenese na africký kontinent, do tropické krajiny plné vegetace a zvuků tamní přírody. Což byl koneckonců záměr už na samém počátku plánování nového pavilonu. Chybět nebude vzrostlý tropický prales ani africká vesnice se školní třídou nebo vysloužilý Toulavý autobus, který vozil děti mezi pralesy Dja a metropolí Yaoundé v rámci vzdělávacího programu – to vše umocní iluzi kamerunského venkova i prostředí, které gorily ve své domovině obývají a kde Zoo Praha o jejich ochranu primárně usiluje.

I gorily čekají změny. V první řadě pro ně bude překvapením, že svou expozici budou obývat s guerézami, tak jako tyto dva druhy běžně obývají společný prostor i v pralese. Jen každý v jiném jeho patře. Gorily na zemi, guerézy pak jako stromoví primáti především ve větvích a na liánách stromů.

Mezi sousedy budou i krysy obrovské

Guerézy donedávna obývaly jeden z Opičích ostrovů ve spodní části zoo, teď už čekají v novém pavilonu goril na příchod svých spolubydlících, rodiny goril nížinných. „Guerézy pláštíkové jsou společenská a celkem klidná zvířata, soužití s dalším druhem by proto mělo být bezproblémové. Expozice je stavebně řešena tak, aby se případně samy mohly stáhnout do zázemí,“ představuje uspořádání expozic kurátor primátů Jan Mengr s tím, že i transport pětičlenné skupiny gueréz do nového domova proběhl hladce.

Ve stejném pavilonu budou mít svou expozici i kočkodani Brazzovi, které si návštěvníci Zoo Praha budou moci prohlédnout po více než půl století. I oni totiž obývají středoafrické lesy, takže dokreslí širokou paletu zvířeny v této oblasti. Čtyři tyto opice s typickou bílou bradkou a oranžovou čelenkou se již aklimatizují v zázemí pavilonu, přicestovaly ze španělského Bioparku Valencia.

Také tři samci krys obrovských již obydleli expozici, kterou budou sdílet spolu s kaloni plavými.

Během léta je doplní další druhy africké fauny, které jsou pro danou oblast neméně typické. Patří mezi ně například osináci, talapoini, štětkouni či kaloni. A nebo krysy obrovské, teritoriální hlodavci, kteří jsou pro Afričany pestrým přínosem. Kromě chovu na maso se díky svému čichu i učenlivosti využívají k vyhledávání min či detekci tuberkulózy, jsou také oblíbenými domácími mazlíčky. První tři samci krysy obrovské už se v jedné z expozic nového pavilonu goril zabydlují.

Chovatelé gorily na přesun trénují

Na stěhování goril se Zoo Praha připravuje už celá léta, v posledních měsících přípravy pochopitelně nabraly na obrátkách. „Se Shindou a Kambou chovatelé dlouhodobě trénují, aby zacházely na krmení do přepravní bedny a nechaly se v ní zavřít. Obdobným tréninkem, jen kratším, prošla také Kijivu. Richarda naproti tomu trénují na to, aby si nechal dát injekci,“ prozradil Miroslav Bobek s tím, že jen poslední zmíněná operace by vydala na samostatný článek.

Stříbrohřbetý Richard je opravdu impozantní zvíře a vidět ho na vlastní oči je úžasný zážitek. Je ovšem velmi konzervativní, změny nemá rád.

Před vlastním stěhováním gorily každopádně dostanou prostředek na zklidnění (v pití). „A když všechno půjde dobře, nastoupí si Shinda, Kamba a možná i Kijivu samy do přepravních boxů. Richard pak dostane uspávací injekci a nakonec bude anestetikem imobilizován Ajabu. Musíme však samozřejmě počítat s tím, že se vyskytnou komplikace, proto jsou připraveny záložní varianty,“ doplnil šéf Zoo Praha s tím, že přestěhováním starosti s přesunem goril v žádném případě neskončí.

Lze očekávat, že přivykání Richardovy rodiny na podmínky nového pavilonu bude velmi složité, což se týká především samotného Richarda, který nemá rád jakékoliv změny. „Ostatně vzpomeňme si, že po odchodu Moji zhubl Richard o 17 kilogramů. A tak i když jsme nechali dostatek času, kdy budou mít gorily v novém pavilonu téměř absolutní klid, přece jen vás závěrem požádám, abyste jim i nám drželi palce,“ uzavírá Miroslav Bobek. Vysvětlil tak, proč budou gorily potřebovat na zabydlení v úplně novém prostředí několikaměsíční klid od návštěvníků.