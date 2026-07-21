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Vědci objevili nový druh opice. Výrazným znakem je nápadná barva jejích rtů

Tereza Hrabinová
  4:00
Biologové v Demokratické republice Kongo potvrdili existenci dosud neznámého druhu opice. Jde teprve o pátý nový druh opice, který vědci v Africe za posledních 75 let popsali. Přesto už nyní může být ohrožený lovem i úbytkem pralesa.

Opice s nápadnými růžovo-oranžovými rty se po letech výzkumu stala oficiálně uznaným novým druhem. Primát dostal vědecké jméno Colobus congoensis, což by se dalo přeložit jako gueréza konžská. Žije v korunách stromů deštných pralesů Národního parku Lomami v Demokratické republice Kongo. První fotografii zvířete pořídili vědci už v roce 2008 – snímek byl ale rozmazaný a sám o sobě nestačil k tomu, aby mohli odborníci potvrdit, že jde o dosud neznámý druh.

Další pozorování se povedlo až o deset let později. Následovaly roky terénního výzkumu, genetických analýz i nahrávání hlasových projevů, které nakonec prokázaly, že opice se od svých nejbližších příbuzných skutečně liší. Výsledky zveřejnil odborný časopis PLOS ONE.

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Místní obyvatelé ji znali už dávno

Přestože věda nový druh popsala až nyní, místní obyvatelé opici dobře znali a říkali jí Likweli. Samotný neobvyklý vzhled však k uznání nového druhu nestačí.

Vědci musí prokázat, že se daná populace od ostatních oddělila také z evolučního a genetického hlediska. K tomu využívají kombinaci pozorování v terénu, analýzy DNA, studia chování i porovnání s příbuznými druhy.

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Výrazné rty a hlasité volání

Nově popsaný druh patří mezi guerézy, tedy listožravé opice, které nemají vyvinuté palce. Díky tomu se podle vědců dokážou obratněji pohybovat mezi větvemi stromů.

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Nejvýraznějším znakem nově objeveného druhu guerézy jsou růžovo-oranžové rty. Vědci předpokládají, že mohou sloužit jako vizuální signál při rozpoznávání jedinců nebo při výběru partnera. Jejich přesná funkce ale zatím není potvrzena.

Charakteristické je také hlasité dunivé volání, které se lesem nese na velkou vzdálenost a často prozradí přítomnost opice ještě dříve, než ji někdo zahlédne v korunách stromů. Stejně jako další guerézy se pravděpodobně podílí na šíření semen rostlin, čímž pomáhá obnově tropického lesa.

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Nový druh už může být ohrožený

Objev zároveň upozorňuje na význam ochrany konžské pánve, která je po Amazonii druhým největším tropickým pralesem na světě. Podle vědců se Colobus congoensis vyskytuje pouze na omezeném území Národního parku Lomami.

Přestože byl jako samostatný druh vědecky potvrzen teprve nyní, už dnes čelí úbytku přirozeného prostředí a ohrožuje ho i lov na maso. Oficiální zařazení mezi samostatné druhy by mohlo pomoci zajistit cílenou ochranu dříve, než se jeho populace začne výrazně zmenšovat.

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