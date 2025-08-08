Bitevní loď Bismarck byla chloubou nacistického námořnictva. S délkou čtvrt kilometru, šířkou 36 metrů, pancířem tlustým od 1,5 až po tři metry a více než 70 děly byla nejen nejmodernější a nejobávanější ve své době, ale nacistické velení věřilo, že je také nepotopitelná.
Jenže právě proto přilákala pozornost Spojenců a na dně skončila hned během své první mise po intenzivním pronásledování a útocích britských letadel a lodí. „Jedním z mála přeživších po jejím potopení britskými silami v severním Atlantiku 27. května 1941 byl kocour, jehož o několik hodin později našel na plovoucím prkně torpédoborec Cossack,“ připomíná kočičí biografie britského Královského muzea v Greenwichi.
Jedinou záhadou zůstává, jak se Sam jmenoval původně. O jeho „službě“ u německého námořnictva Kriegsmarine neexistují záznamy.