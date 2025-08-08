Kocour přežil zkázu tří válečných lodí. Nepotopitelný Sam přeběhl od nacistů k Britům

Portrét válečného hrdiny Sama od malířky Georginy Shaw Bakerové je k vidění v Královském muzeu v Greenwichi. | foto: WIKI

Martin Zeman
  20:00
Kočka prý má sedm životů. Černobílý roční kocourek Sam přežil za druhé světové války svou smrt během jednoho roku hned třikrát. Dožil pak v klidu v námořnickém domě v Belfastu jako válečný veterán. Odešel před 70 lety.

Bitevní loď Bismarck byla chloubou nacistického námořnictva. S délkou čtvrt kilometru, šířkou 36 metrů, pancířem tlustým od 1,5 až po tři metry a více než 70 děly byla nejen nejmodernější a nejobávanější ve své době, ale nacistické velení věřilo, že je také nepotopitelná.

Jenže právě proto přilákala pozornost Spojenců a na dně skončila hned během své první mise po intenzivním pronásledování a útocích britských letadel a lodí. „Jedním z mála přeživších po jejím potopení britskými silami v severním Atlantiku 27. května 1941 byl kocour, jehož o několik hodin později našel na plovoucím prkně torpédoborec Cossack,“ připomíná kočičí biografie britského Královského muzea v Greenwichi.

Jedinou záhadou zůstává, jak se Sam jmenoval původně. O jeho „službě“ u německého námořnictva Kriegsmarine neexistují záznamy.

