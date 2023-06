Čeští horolezci vykoupili v Himálaji čtyřicet hladových jaků z vězení

Takto poeticky a přitom syrově popisuje přírodovědec a fotograf Petr Jan Juračka okamžik, kdy mu došlo, co vlastně hledají všichni turisté na himálajských svazích. Sám tam byl už několikrát a treky, za nimiž jede většina cestovatelů jako za cílem, má jen jako přípravu na osmitisícovku. aby mohl dokumentovat horolezecké výpravy pod vedením Jana Trávníčka.

Na treku zdaleka nepotkáváte jen jaky a osly, i když ty samozřejmě nejvíc, protože s nimi sdílíte vyšlapané i vydlážděné cesty. A většinou je pouštíte, protože kdo nese větší náklad, má přednost, každé pozastavení je pro něj totiž těžší. Kdo sleduje Petra Juračku na sociálních sítích, má o jeho zážitcích z Nepálu přehled – prozradí (nejen) na sebe snad úplně všechno.

Když pomineme všechno ostatní, co se mu vybaví, když se ho zeptáte na jeho himálajská setkání se zvířaty? „Jsem přírodovědec na baterky, řadu zvířat zkoumám až na fotkách, na místě se neodvážím je určovat. Není na to prostor ani čas,“ řekne na rovinu. Je rád, když si nějaké zvíře vůbec stihne nafotit.

15. března 2020

„Nejhorší, co se vám může stát je, že máte ve skupině fotografa,“ glosuje totiž Juračkovu přítomnost s oblibou Jan Trávníček alias Tráva. „Hodiny třeba vydrží fotit a natáčet záběr, jak na horské koze sedí nějaký pták, a celá skupina na něj musí čekat.“ A Petr zase moc dobře ví, že mu kluci zvířata i ptactvo na cestě záměrně plaší, aby u nich nemohl zastavit a zdržovat.

Výjimkou byli jaci zavření v jedné z horských vesniček do regulérního vězení, kde neměli ani co žrát. Nenechali chladnými ani čistokrevné české horolezce. „Cestou na hostel jsme si s Márou (horolezcem Markem Novotným, pozn. red.) všimli, že podivná a podmáčená kamenná ohrada uprostřed vesnice, kterou jsme zaznamenali už včera, se podezřele plní jaky. Podivného vězení si všimli i ostatní, a začali jsme se tedy ve vesnici ptát, o co jde. Dalšího dne jsme zjistili, že je to opravdu vězení pro jaky! Jaci jsou však nevinní, to jejich majitelé je nechali pást na cizích pozemcích, anebo je nechali se zaběhnout,“ popisuje fotograf ve své připravované knize Něha Himálaje.

Aby se jak dostal z vězení ven, musí být vyplacen pevně danou částkou do obecní pokladny. „Částka za jaka není pro nás Evropany nikterak astronomická, jaků je však v ohradě asi čtyřicet a zhruba polovina je přespolních, za ty je dvojnásobek. Nás je deset, to jsou čtyři jaci na člověka. To by šlo. Nápad byl na světě a my se už hádali, kdo kolik přispěje na instantní vylepšení karmy,“ vzpomíná Juračka na situaci, jejíž atmosféru si můžete užít díky úvodnímu videu.

Podobných záběrů natočil Petr v Nepálu dost a pokud se podaří vybrat díky crowdfundingové kampani dost peněz, dá z nich dohromady film. Podobně, jako když fotil a natáčel v Irsku s divokým delfínem jménem Malinká.

Nicméně vraťme se k vězněným jakům. Nabídka horolezců zástupce vesnice překvapila. „Prý to před námi ještě nikdo nikdy neudělal. Naše výprava se tak stala okamžitě velmi oblíbenou, zejména mezi některými majiteli jaků, kteří neměli dost prostředků na jejich vyplacení,“ vysvětluje Petr Juračka.

Když druhého dne nastal pravý čas, přítelkyně Jana Trávníčka Miri Didi předala požadovaný obolus starostovi a ten dal pokyn k odemčení brány. Přihlížela tomu celá vesnice. „Prvních dvacet jaků jsem točil ze zídky, zbylých dvacet jsem si už utéct nenechal a běžel jsem tak mezi dvěma skupinami hladových a šťastných zvířat. Byla to ještě větší podívaná než slavné encierro ve španělské Pamploně!“ popisuje s nadšením Juračka.

Jeden ze vzorných jaků, který se pase tam, kde může.

S nakažlivým smíchem vzpomíná, jak uklouzl na jačím exkrementu zrovna v klíčový okamžik. Což mu naštěstí přineslo jen trochu nechtěného adrenalinu a odzbrojující smích nepálských dětí. „Jaky jsme hromadně zahnali za bránu města a měli všichni společnou radost. Jakmile jsme je přestali hnát, chudáci se okamžitě pustili do pastvy. Ani jsem se jim nedivil,“ vyzdvihuje to důležité.

Huňatý jak totiž pro chudé nepálské rodiny žijící v horách znamená totéž, co kdysi bývala kráva pro ty nejchudší na českém venkově. Hýčkají si je, z jejich mléka vyrábějí výborný sýr, který dokonce krájí na kostičky a suší. A z jejich vlny pletou hřejivé čepice, rukavice, ponožky, prostě cokoliv, co člověku pomůže udržet se v horách v teple.