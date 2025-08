Pamatujete na dokonalou zahradu Bree Van de Kampové ze seriálu Zoufalé manželky? Věřte, že její vistárie by bez pravidelného střihu nikdy tak oslnivě nekvetla. Vistárie je sice královna popínavek,...

Přátelství mezi člověkem a zvířetem považujeme za běžné. Ale někdy se spřátelí tvorové z živočišné říše, u kterých byste to opravdu nečekali.

Alena Doležalová pěstuje chilli už třináct let. V Ladné na jižní Moravě sklízí ročně několik tun pálivých papriček. S některými pracuje v rukavicích a dává si pozor, aby si stejným nožem, jakým je...

I v srpnu máte šanci vyhrát psí či kočičí krmení za fotku zvířecího parťáka

Léto je sice letos poměrně bláznivé, nicméně na blízkých vztazích s našimi zvířecími mazlíčky to nic nemění. Kdo by si se svým psem neužíval pobyt venku, kdykoliv to jde? A na terasu či balkon se...