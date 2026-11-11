Pokud máte pocit, že s vámi vaše kočka tajně soupeří nebo vámi pohrdá, vědci pro vás mají uklidňující zprávu. Ve skutečnosti se může jednat o pouhou odtažitost či stydlivost.
Rozsáhlý výzkum zkoumající chování 310 domácích koček odhalil, že řada z nich v sobě kombinuje strach se silnou zvědavostí. Zvířata tak často touží prozkoumat neznámé lidi nebo nové předměty, zároveň však zohledňují přirozenou opatrnost.
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Tento vzorec chování velmi přesně odpovídá plachosti pozorované u dětí, které se neustále rozhodují mezi touhou po objevování nového a snahou vyhnout se případnému nebezpečí. Výzkumníci navíc zaznamenali, že se tato vlastnost nejčastěji projevuje u kocourů a také u jedinců, kteří se narodili jako toulaví.
Škatulkování koček nefunguje, jejich osobnost je složitější
Autory studie překvapilo, jak rozmanité vzorce sociálního chování kočky vykazují. Plachost u těchto zvířat představuje mnohem komplexnější jev, než je pouhá obava z lidí.
Běžné studie zaměřené na zvířecí osobnost často nerozlišují mezi plachostí a strachem a měří reakce pouze na jednoduché škále od ustrašenosti po odvážnost. Cílem nového výzkumu je proto přimět majitele, aby své mazlíčky neschovávali za jednoduché nálepky typu „přátelská“ nebo „plachá“, ale snažili se porozumět jejich individuální povaze.
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Během experimentu vyplňovali majitelé koček detailní online dotazník, který vědci upravili z metodiky běžně používané k hodnocení osobnosti dětí. Analyzované odpovědi následně sloužily k bodovému hodnocení plachosti, strachu a tendence vyhledávat kontakt s novými lidmi nebo neznámými hračkami.
Čtyři typy kočičí povahy podle vědeckého výzkumu
Výsledky analýzy rozřadily kočičí účastníky studie do čtyř hlavních osobnostních typů. Vysoce společenské kočky projevovaly minimální strach a bez obav vyhledávaly neznámé podněty.
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Ustrašená zvířata byla naopak trvale nervózní a cizím věcem se vyhýbala. Čtvrtou specifickou skupinu tvořily kočky kombinující vysokou míru strachu se silnou touhou zkoumat okolí, což odpovídá lidskému dětskému chování.
Studie publikovaná v odborném časopise PLOS One zdůrazňuje, že přesnější pochopení těchto vlastností může výrazně pomoci majitelům i pracovníkům v útulcích. Lepší nastavení péče podle individuálních potřeb zvířete vede k celkovému zlepšení jeho životních podmínek. Vědci zároveň navrhují postupný trénink kontaktu s lidmi, který pomáhá ostražitým kočkám získat v lidské přítomnosti potřebnou jistotu.
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Jak poznat, že máte doma plachou kočku
- Plachost se u koček projevuje specifickými reakcemi, které si majitelé mohou snadno splést s nezájmem či nepřátelstvím.
- Typickým projevem bývá situace, kdy se kočka vydá k návštěvě, ale těsně před ní se náhle otočí a ustoupí do bezpečí.
- Zvědavost ji nutí sledovat dění v místnosti z úkrytu, případně ostražitě pozorovat cizí lidi z bezpečné vzdálenosti, namísto toho, aby je zcela ignorovala.
- Tento typ koček často střídá fáze vyhledávání pozornosti s obdobím vyhýbání se fyzickému kontaktu.
- Zdrženlivost dávají najevo také u nových hraček nebo neznámých předmětů v domácnosti, kdy sice pociťují nervozitu, ale zvědavost jim nakonec nedovolí věc neprozkoumat.